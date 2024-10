Samsung Galaxy Chromebook Plus : L’ultra-léger qui booste votre productivité avec l’IA

Google et Samsung s’associent pour lancer un Chromebook ultra-fin et léger : le Samsung Galaxy Chromebook Plus. Ce nouveau venu dans la famille Chromebook Plus se démarque par ses fonctionnalités exclusives axées sur la productivité et une nouvelle touche de raccourci inédite.

Si le nom « Samsung Chromebook Plus » vous évoque quelque chose, c’est normal ! Samsung avait déjà une ancienne gamme de Chromebooks portant ce nom. L’année dernière, Google a lancé sa propre série Chromebook Plus en partenariat avec Acer, Asus, HP et Lenovo. Cette fois, c’est avec Samsung que Google a collaboré pour créer le Samsung Galaxy Chromebook Plus, ce qui explique cette confusion de branding.

Le Samsung Galaxy Chromebook Plus embarque un processeur Intel Core 3 Raptor Lake-R, offrant des performances comparables à celles d’un processeur Core i3 de 13e génération. Samsung l’a associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Il fonctionne sous ChromeOS, le système d’exploitation commun à tous les Chromebooks, avec un accès au navigateur Chrome, à certaines applications Android et à la plupart des applications Linux dans un conteneur. Sa batterie promet jusqu’à 13 heures d’autonomie.

Galaxy Chromebook Plus, un design élégant et ultra-léger

Si l’écran OLED de 15,6 pouces à 60 Hz ne brille pas par ses caractéristiques techniques exceptionnelles, le Galaxy Chromebook Plus se rattrape par son design et son style. Il ne pèse que 1,17 kg, un poids plume pour un ordinateur portable de cette taille, et son épaisseur n’est que de 11,8 mm. À titre de comparaison, le MacBook Air actuel est légèrement plus fin avec 11,3 mm.

Google a également ajouté une nouvelle touche « Insertion rapide » à ce Chromebook Plus, qui offre de nombreuses fonctionnalités utiles selon le contexte. Par exemple, si vous travaillez dans Google Docs, vous pouvez appuyer sur cette touche pour accéder rapidement aux fonctionnalités d’écriture par IA, aux emojis, à votre historique de navigation, etc.

Vous pouvez également l’utiliser pour effectuer des calculs ou des conversions de base. Google prévoit d’ajouter la génération d’images au menu Insertion rapide ultérieurement.

L’IA au service de la productivité

Le Samsung Galaxy Chromebook Plus intègre également une panoplie de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Les résumés de PDF générés par l’IA, le chatbot Gemini, la traduction en direct, l’enregistreur, les améliorations des appels vidéo et Recap vous aideront à accomplir vos tâches plus rapidement.

Le Galaxy Chromebook Plus sera disponible « cet automne » au prix de 699 dollars. Vous pourrez l’acheter sur la boutique en ligne de Samsung et chez certains revendeurs tiers.

Avec son élégant design, sa légèreté et ses fonctionnalités innovantes axées sur la productivité, le Samsung Galaxy Chromebook Plus s’annonce comme un compagnon idéal pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui recherchent un ordinateur portable performant et facile à transporter.