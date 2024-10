Pixel 9a : Un nouveau look inspiré du Pixel 9 Pro Fold

Google est connu pour son penchant à renouveler le design de ses produits à chaque nouvelle génération, et ces changements ne se limitent pas à des bordures plus fines ou à une épaisseur réduite. Avec le Pixel 9, sorti il y a peu, nous avons assisté à un léger remaniement esthétique. Et si vous pensiez que le Pixel 9a allait reprendre le design du modèle phare de base, détrompez-vous ! Des rendus récemment divulgués en ligne nous montrent une toute autre réalité.

AndroidHeadlines dévoile des rendus du Pixel 9a, le smartphone milieu de gamme supérieur qui succédera probablement au Pixel 8a en tant que l’un des meilleurs smartphones abordables. Comme le suggéraient des photos divulguées d’une unité de pré-production, le nouveau smartphone abandonnera la barre de caméra de son prédécesseur.

Dans les rendus partagés en ligne, le design du Pixel 9a ressemble à un croisement entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro Fold. La barre de caméra qui s’étendait sur la largeur supérieure du Pixel 8a a disparu.

Elle a été remplacée par un bloc de caméra en forme de barre de recherche Google qui ne dépasse pas et s’intègre parfaitement à l’arrière du téléphone. Le flash LED a été placé à l’extérieur de la barre.

Des caractéristiques familières et des évolutions attendues

Les autres aspects du design restent globalement inchangés, le smartphone conservant ses coins arrondis et une découpe pour la caméra sur l’écran.

Le téléphone est encore loin d’être commercialisé, la logique voulant qu’il soit annoncé en mai 2025 lors de la conférence I/O de Google. Les spécifications ne sont pas encore connues, mais il est probable qu’il conserve le même écran de 6,1 pouces que le Pixel 8a.

Comme d’autres téléphones récents de la série a, le Pixel 9a aura probablement le même Tensor G4 que les téléphones plus haut de gamme de Google. Il est également possible qu’il dispose d’une batterie plus grande que la cellule de 4 492 mAh du Pixel 8a.

Le Pixel 9a : le dernier smartphone Google avec une puce Samsung ?

Le Pixel 9a serait le dernier téléphone de Google équipé d’une puce Samsung, car le Tensor G5 serait une puce entièrement personnalisée qui serait fabriquée par TSMC, qui fabrique également des puces pour Apple et Qualcomm, au lieu de Samsung.

En résumé, le Pixel 9a s’annonce comme un smartphone milieu de gamme prometteur avec un design rafraîchi et des performances potentiellement améliorées. Il faudra cependant patienter jusqu’en mai 2025 pour en savoir plus sur ses caractéristiques et son prix.