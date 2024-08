Pixel 9a : Les premières fuites révèlent un nouveau design et des améliorations de caméra

Alors que Google fait déjà les gros titres avec l’annonce de sa nouvelle gamme de Pixel 9 plus diversifiée que jamais, un autre téléphone de la marque suscite aujourd’hui l’intérêt : le Pixel 9a. Bien que cela puisse sembler prématuré, des fuites récentes mettent ce modèle milieu de gamme sous les projecteurs.

Selon une source active sur les réseaux sociaux, des photos du Pixel 9a en phase de pré-production auraient été découvertes dans un groupe privé sur Facebook. Bien que la source puisse sembler douteuse, les images semblent authentiques, notamment grâce à un logo familier utilisé sur les prototypes précédents de Google. Même si la possibilité de manipulation des photos n’est pas écartée, il semble plausible que l’appareil montré soit bien un produit de Google.

Si l’appareil en question est effectivement le Pixel 9a, les différences par rapport au Pixel 8a sont notables. Le design semble plus imposant, avec un écran de grande taille entouré de bords minces et presque symétriques. Le cadre, plat et épais, abrite également une nouvelle configuration de caméra.

Contrairement au Pixel 8a, qui se distinguait par son bloc de caméra arrière, le Pixel 9a pourrait adopter un module photo plus subtil, plus petit et plus fin, avec un flash LED séparé sur le côté.

Cette modification permettrait au Pixel 9a d’être plus mince, ou de loger une batterie plus grande sans augmenter l’épaisseur de l’appareil.

Un lancement en 2024 ou plus tôt pour le Pixel 9a ?

Bien que peu probable, une rumeur suggère que le Pixel 9a pourrait être lancé avant la fin de l’année 2024. Cependant, la majorité des spéculations penchent pour un lancement lors de la conférence Google I/O en 2025, en ligne avec les habitudes de la marque.

En ce qui concerne les caractéristiques, il est difficile de prédire à ce stade, mais le Pixel 9a pourrait être disponible en quatre coloris, dont le noir (ou gris foncé) vu sur les photos, ainsi qu’une version argentée et d’autres options. Quant au prix, on espère que Google maintiendra une tarification similaire à celle du Pixel 8a, soit autour de 549 euros pour la configuration de base. Côté performance, le Pixel 9a pourrait intégrer le processeur Tensor G4, offrant une puissance accrue par rapport à son prédécesseur, ainsi que des améliorations sur d’autres composants clés.

Alors que les rumeurs autour du Pixel 9a commencent à prendre de l’ampleur, il reste encore beaucoup d’inconnues. Néanmoins, si ces fuites s’avèrent exactes, le Pixel 9a pourrait bien devenir un choix attrayant pour les amateurs de smartphones de milieu de gamme, en particulier ceux qui recherchent un appareil à la fois performant et abordable. D’ici là, les fans de Google n’ont qu’à attendre de voir si ces spéculations se concrétisent.