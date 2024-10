ChatGPT Plus : L’abonnement passera de 20 dollars à 44 dollars d’ici 2029

OpenAI, le leader mondial de l’intelligence artificielle, a déclenché l’engouement actuel pour l’IA générative avec ChatGPT, et la société propose également un abonnement ChatGPT Plus si vous avez besoin d’un accès plus rapide, de fonctionnalités supplémentaires et d’autres extras. Malheureusement, il semble que nous devions nous attendre à de fortes hausses de prix à l’avenir.

En effet, OpenAI se prépare à augmenter le prix de son abonnement ChatGPT Plus. Cette décision intervient alors que l’entreprise cherche à rentabiliser ses investissements massifs dans le développement de modèles d’IA, tout en évoluant d’un modèle à but non lucratif vers un modèle commercial.

Actuellement, un abonnement ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois. OpenAI prévoit d’augmenter ce prix de 2 dollars d’ici la fin de l’année 2024. Sur les 5 prochaines années, l’entreprise continuera d’augmenter progressivement le prix de l’abonnement jusqu’à atteindre 44 dollars par mois.

Cette augmentation de prix s’inscrit dans un contexte où OpenAI cherche à lever « plusieurs milliards de dollars » de financement. L’entreprise doit démontrer sa capacité à générer des profits pour justifier les sommes colossales investies dans le développement de ses modèles d’IA.

On ne sait pas encore si l’entreprise proposera des niveaux d’abonnement supplémentaires pour les personnes qui n’ont pas les moyens de débourser près de 50 dollars par mois. Dans le cas contraire, nous pourrions tout à fait voir les abonnés de ChatGPT Plus quitter le navire pour les services d’IA de Google et de Microsoft, qui coûtent actuellement 20 dollars par mois. Mais il n’y a aucune garantie que ces rivaux maintiendront cette tarification.

ChatGPT Plus, le défi de la valeur ajoutée de l’IA

La stratégie d’OpenAI met en lumière un défi majeur pour les entreprises du secteur : prouver que l’IA apporte une valeur ajoutée suffisante pour justifier son coût.

Alors que les entreprises d’IA ont dépensé des milliards de dollars pour développer leurs modèles, le secteur financier commence à se montrer plus prudent quant à la poursuite des investissements à un rythme aussi effréné. Les cas d’utilisation relativement limités de l’IA, en particulier par rapport à l’engouement initial, refroidissent l’enthousiasme des investisseurs.

Un test pour l’avenir de l’IA ?

Si OpenAI augmente effectivement ses prix comme le suggèrent ses documents internes, cela pourrait constituer un test décisif pour évaluer la véritable valeur que les utilisateurs accordent à l’IA.

La question reste ouverte : les utilisateurs seront-ils prêts à payer un prix élevé pour un service dont l’utilité reste encore limitée ? L’avenir de l’IA pourrait bien dépendre de la réponse à cette question.