Honor Magic 7 : Lancement imminent pour défier la concurrence avec le Snapdragon 8 Gen 4 ?

La série Honor Magic 6 a fait ses débuts en Chine en janvier dernier, avec un déploiement mondial un mois plus tard. Mais le fabricant chinois de smartphones se prépare déjà à dévoiler sa prochaine série phare, la série Magic 7, peut-être dès le mois prochain, et une récente fuite semble confirmer cette information.

Un récent rapport révèle que l’ensemble de la série phare Magic 7 a reçu le feu vert de la plateforme de certification 3C en Chine, laissant entendre que l’entreprise pourrait effectivement la lancer sur son marché national dès le mois prochain.

Cinq smartphones Honor, dont deux prennent en charge la connectivité par satellite, ont été repérés sur le site Web de certification 3C, avec les numéros de modèle PTP-AN20, PTP-AN60, PTP-AN00, PTP-AN70 et PTP-AN10. Ces appareils sont susceptibles d’être : Honor Magic 7, Honor Magic 7 Pro, Honor Magic 7 Pro Satellite, Honor Magic 7 Ultimate et Honor Magic 7 Porsche Design.

Outre le Honor Magic 7 Pro Satellite, la version Porsche Design pourrait également offrir la connectivité par satellite. Les cinq modèles de la série Magic 7 sont confirmés pour prendre en charge la charge filaire rapide de 100 W. Tout comme la précédente génération, les smartphones Magic 7 sont également susceptibles d’inclure des fonctionnalités de charge sans fil.

Snapdragon 8 Gen 4 : la clé d’une sortie anticipée ?

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur la série Honor Magic 7, mais des fuites antérieures ont laissé entendre que les Magic 7 et Magic 7 Pro seront tous deux dotés d’une configuration à trois caméras à l’arrière.

De plus, il semble que la série sera équipée du chipset Snapdragon 8 Gen 4, dont le lancement est également prévu le mois prochain. Et je pense que cela pourrait être la raison pour laquelle Honor envisage une sortie plus précoce ; il est logique que l’entreprise veuille adopter ce nouveau SoC le plus rapidement possible pour renforcer sa compétitivité face aux autres marques.

Une concurrence féroce sur le marché chinois pour le Magic 7

Après tout, sur son marché national, la série Honor Magic 7 devra affronter des poids lourds tels que la série Xiaomi 15, OnePlus 13, la série Oppo Find X8 et la série vivo X200, qui devraient tous faire leurs débuts en Chine en octobre également.

La sortie anticipée de la série Honor Magic 7 pourrait donc être une stratégie pour prendre de l’avance sur ses concurrents et s’assurer une place de choix sur le marché chinois, toujours très dynamique. Il ne reste plus qu’à attendre les annonces officielles d’Honor pour confirmer ces informations et découvrir toutes les surprises que nous réserve cette nouvelle série phare.