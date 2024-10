Snapdragon X2 Elite : Qualcomm prépare la relève avec de nouvelles puces ARM pour PC

Malgré les difficultés rencontrées par la première génération des puces ARM pour PC de Qualcomm, la série Snapdragon X, le géant des semi-conducteurs ne baisse pas les bras. Des informations récentes révèlent que Qualcomm travaille déjà sur la deuxième génération de ces puces Snapdragon X, sous le nom de code « Project Glymur ».

Selon WinFuture, Qualcomm teste actuellement en interne les prochaines puces Snapdragon X Elite, portant le numéro de modèle « SC8480XP » et le nom de code « Project Glymur ». La première génération de ces puces portait le numéro de modèle « SC8380XP » et le nom de code « Hamoa ».

Qualcomm pourrait commercialiser cette nouvelle génération sous le nom de « Snapdragon X2 Elite ». Les tests internes du chipset SC8480XP auraient eu lieu en juillet et août dernier.

Qualcomm semble avoir modifié sa convention de dénomination interne pour ses chipsets. Auparavant, les noms de code étaient inspirés de lieux à Hawaï. Cette fois-ci, le choix s’est porté sur « Glymur », la deuxième plus haute cascade d’Islande.

Est-ce un indice subtil sur les performances thermiques améliorées de cette nouvelle génération ? Les tests de la première génération de Snapdragon X Elite ont montré que le processeur Oryon, bien que performant, consommait jusqu’à 50W, une valeur nettement supérieure à celle des SoC M d’Apple.

Snapdragon X2 Elite, mais pas que : Une nouvelle puce 8 cœurs

En parallèle, Qualcomm prévoit d’introduire une nouvelle référence 8 cœurs, le X1P-24-100, dans sa gamme Snapdragon X Plus. Il s’agira du cinquième chipset X Plus, et probablement le moins puissant de la série. Qualcomm espère ainsi gagner des parts de marché avec des ordinateurs portables équipés de Snapdragon X plus abordables.

Malgré les débuts difficiles de la première génération, Qualcomm semble déterminé à poursuivre son développement de puces ARM pour PC. Le Snapdragon X2 Elite pourrait marquer un tournant dans cette aventure, avec des performances améliorées et une consommation d’énergie optimisée.

Il reste à voir si ces améliorations seront suffisantes pour convaincre les utilisateurs et les fabricants d’adopter massivement cette technologie. L’avenir des puces ARM pour PC est encore incertain, mais Qualcomm est prêt à relever le défi.