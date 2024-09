OnePlus 13 : 24 Go de RAM pour une puissance inégalée, mais à quel prix ?

Le OnePlus 13 se prépare à faire son entrée fracassante sur le marché chinois le mois prochain, suivi d’un lancement mondial dans les mois suivants. Ce nouveau flagship s’annonce déjà comme un sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone Android de 2025.

Les rumeurs et les fuites concernant le OnePlus 13 évoquent un smartphone doté de spécifications haut de gamme. Une fuite récente provenant de Digital Chat Station indique que le OnePlus 13 disposera d’une option pour 24 Go de RAM LPDDR5X, une quantité de mémoire vive inégalée sur le marché des smartphones premium.

Malheureusement, cette bonne nouvelle pour les adeptes du multitâche s’accompagne d’une moins bonne : le prix du OnePlus 13, dans sa configuration maximale avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, devrait être supérieur à celui de son prédécesseur, le OnePlus 12. La source n’a pas précisé les raisons de cette hausse de prix ni donné de chiffre précis.

Outre une puce rapide et une quantité généreuse de RAM, le OnePlus 13 devrait également offrir une batterie de 6 000 mAh, une capacité très appréciable, ainsi qu’une charge rapide filaire de 50W. Les rumeurs indiquent qu’il conservera le même moteur de vibration que son prédécesseur et que l’appareil photo principal ne sera pas amélioré.

Côté écran, le OnePlus 13 devrait être équipé d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 3 168 x 1 440 pixels et un design micro-incurvé sur tous les côtés. Il est également probable qu’il dispose d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et d’une meilleure résistance à l’eau.

24 Go de RAM : un luxe superflu sur le OnePlus 13 ?

L’option de 24 Go de RAM sur un smartphone est certes impressionnante, mais on peut se demander si une telle quantité de mémoire vive est réellement nécessaire. Bien que cela puisse être utile pour les jeux, le multitâche intensif ou même l’IA générative, 24 Go semblent un peu excessifs pour la plupart des utilisateurs.

Malgré cela, le OnePlus 13 s’annonce comme un smartphone extrêmement puissant et prometteur. Il faudra attendre son lancement officiel pour connaître son prix exact et juger de son rapport qualité-prix.