Starlink : 4 millions d’abonnés conquis par l’internet par satellite, et arrive chez Air France

Le réseau internet par satellite d’Elon Musk, Starlink, vient de franchir un cap symbolique : 4 millions de clients dans le monde. Cette croissance impressionnante, avec un million d’abonnés gagnés depuis fin mai, témoigne de l’engouement pour cette solution d’accès à internet haut débit, même dans les zones les plus reculées.

La société, filiale de SpaceX, a partagé cette étape importante sur X (anciennement Twitter) le 26 septembre, remerciant ses clients du monde entier. Cette annonce intervient seulement quelques mois après avoir célébré les 3 millions d’abonnés en mai dernier.

Lancée en 2019, la constellation de satellites Starlink a connu une croissance exponentielle, notamment grâce à son offre d’internet haut débit à faible latence, accessible même dans les zones les plus isolées.

Starlink est devenu le géant incontesté de l’internet par satellite. Depuis le lancement de son service, il a pris des parts de marché croissantes aux opérateurs historiques comme Viasat et SES, qui exploitent de gros satellites en orbite géostationnaire plus élevée. Il existe une poignée d’autres constellations en cours de développement, notamment le projet Kuiper d’Amazon, mais elles n’ont pas encore commencé leur service commercial.

Starlink est au cœur du plan global de SpaceX visant à commercialiser et éventuellement à explorer l’espace. Alors que l’entreprise continue de lever des fonds auprès des investisseurs, le PDG Elon Musk affirme depuis des années que les revenus du service internet à haut débit contribueraient à financer le développement ultérieur de la fusée massive réutilisable, Starship. En retour, la mise en service de Starship aidera l’entreprise à lancer encore plus de satellites Starlink à une cadence plus élevée.