Elon Musk rêve de Mars avec 5 missions Starship, mais la réalité terrestre le rattrape

Elon Musk a annoncé sur X (anciennement Twitter) que SpaceX prévoit d’envoyer « environ cinq » missions Starship sans équipage vers Mars dans les deux prochaines années.

Si ces missions se posent en toute sécurité sur la planète rouge, la première mission habitée pourrait avoir lieu dès 2028, mais Musk a précisé que des défis pourraient repousser ces missions de deux ans en raison de l’alignement de la Terre et de Mars, qui rend ces voyages possibles. Il a ajouté : « Nous voulons permettre à quiconque souhaite être un voyageur spatial d’aller sur Mars ! Cela signifie vous, votre famille ou vos amis — toute personne qui rêve d’une grande aventure. Un jour, il y aura des milliers de Starships allant sur Mars et ce sera un spectacle glorieux à voir ! Pouvez-vous imaginer ? Wow ».

Cependant, il est important de noter que les délais annoncés par Musk pour ses projets spatiaux sont souvent repoussés. En 2016, il avait déclaré que SpaceX prévoyait d’envoyer une fusée sur Mars « dès 2018 », et en 2022, il avait affirmé que le Starship pourrait effectuer son premier vol vers la planète rouge cette année.

L’attente de l’autorisation de la FAA

Ces derniers commentaires sur son rêve de coloniser Mars interviennent alors que SpaceX attend l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour procéder au cinquième vol d’essai orbital du Starship, qui comprend la fusée Super Heavy au premier étage et le vaisseau spatial Starship au deuxième étage.

La FAA étudie actuellement l’impact environnemental des vols du Starship, ainsi que les mesures de sécurité mises en place pour le cinquième vol, et SpaceX ne peut pas décoller tant que cette enquête n’est pas terminée. À la grande frustration de SpaceX, la FAA a récemment déclaré qu’il lui faudrait au moins jusqu’à la fin novembre pour terminer ses travaux.

Des modifications qui entraînent un examen plus approfondi

En réponse aux récentes critiques de SpaceX sur le temps que cela prend, la FAA a expliqué que la licence actuelle de SpaceX autorisant le quatrième vol d’essai du Starship « permet également plusieurs vols de la même configuration de véhicule et du même profil de mission », mais que « SpaceX a choisi de modifier les deux pour son lancement proposé du Starship Flight 5, ce qui a déclenché un examen plus approfondi ».

Elle a ajouté que la société de vols spatiaux de Musk a également soumis de nouvelles informations en août « détaillant comment l’impact environnemental du vol 5 couvrira une zone plus large que celle précédemment examinée [et que] cela nécessite que la FAA consulte d’autres agences », ce qui signifie que plus de temps est nécessaire pour terminer son enquête que prévu initialement.

Musk blâme la surréglementation

Musk a déclaré dans son post sur les réseaux sociaux dimanche qu’il voulait rendre l’existence humaine multiplanétaire « avant que quelque chose n’arrive sur Terre pour l’empêcher, par exemple une guerre nucléaire, un super-virus ou un effondrement de la population qui affaiblirait la civilisation au point qu’elle perde la capacité d’envoyer des vaisseaux de ravitaillement sur Mars ».

Il a blâmé ce qu’il considère comme une surréglementation du gouvernement pour avoir ralenti le programme d’essai du Starship, ainsi que d’autres grands projets d’ingénierie.

Le débat entre l’innovation rapide et la nécessité de réglementations strictes est au cœur de ce projet ambitieux de SpaceX. L’avenir nous dira si Musk parviendra à réaliser son rêve de coloniser Mars, tout en respectant les exigences de sécurité et de protection de l’environnement.