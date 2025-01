Accueil » iPhone : Connectivité Starlink grâce à T-Mobile et SpaceX ?

Depuis l’introduction de la connectivité satellite sur l’iPhone 14 en 2022, Apple continue d’améliorer cette fonctionnalité vitale. Déjà disponible sur les iPhone 15 et iPhone 16, cette technologie pourrait bientôt franchir un nouveau cap grâce à un partenariat secret avec SpaceX et T-Mobile.

Selon un rapport de Bloomberg, Apple collabore discrètement avec SpaceX et T-Mobile pour intégrer la connectivité Starlink aux iPhone. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord entre T-Mobile et SpaceX, annoncé en 2022, visant à améliorer la couverture réseau grâce aux satellites Starlink.

D’après les informations rapportées, T-Mobile a déjà commencé à tester cette fonctionnalité sur un nombre limité d’utilisateurs d’iPhone.

Disponible en bêta sur iOS 18.3

Les utilisateurs d’iPhone équipés d’iOS 18.3 — déployé récemment — peuvent déjà tester cette nouvelle fonctionnalité. T-Mobile a officiellement communiqué sur cette phase de test : « Vous pouvez désormais rester connecté en envoyant des messages par satellite, pratiquement partout. Pour profiter de cette couverture étendue, veuillez mettre à jour vers iOS 18.3”.

Actuellement en bêta, cette version initiale pourrait présenter certaines limitations, mais elle marque une avancée significative vers une connectivité satellite plus performante.

Messages via satellite aujourd’hui, appels et données à l’avenir

Pour l’instant, la collaboration entre Apple, T-Mobile et Starlink permet uniquement d’envoyer des messages par satellite. Toutefois, T-Mobile et SpaceX prévoient d’étendre cette technologie aux appels vocaux et à la transmission de données mobiles à l’avenir.

Jusqu’à récemment, Apple utilisait la technologie de GlobalStar pour la connectivité satellite des iPhone. Avec ce nouveau partenariat, la firme de Cupertino pourrait élargir et renforcer son réseau en s’appuyant sur l’infrastructure de Starlink et T-Mobile.

T-Mobile a également précisé que tous ses abonnés devraient avoir accès à cette fonctionnalité d’ici la fin de l’année. Avec cette avancée, Apple s’inscrit dans une course à l’amélioration des communications par satellite, un secteur qui pourrait bien transformer l’accès à Internet et à la téléphonie mobile, même dans les zones les plus reculées.