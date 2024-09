Gmail : l’IA Gemini booste vos réponses intelligentes !

Google poursuit son intégration de l’assistant Gemini dans tous ses produits, logiciels comme matériels. Il y a environ une semaine, nous avons entendu que Gmail pourrait bénéficier de nouvelles options Gemini intégrées à son interface, et nous pouvons maintenant confirmer que cette information était bel et bien fondée.

Si vous êtes un adepte de la fonction « Réponses intelligentes » de Gmail, vous serez ravi d’apprendre que cette fonctionnalité s’est encore améliorée grâce à l’aide de Gemini.

Des réponses plus riches et contextuelles

La fonction « Réponses intelligentes » a été introduite il y a 7 ans et utilise l’apprentissage automatique de Google pour suggérer 3 réponses rapides aux e-mails en fonction de leur contenu. Bien que cette fonctionnalité ait permis de gagner beaucoup de temps, elle avait ses limites, surtout si vous êtes du genre à préférer les réponses de plus d’une phrase. Google a donc décidé de renforcer la fonctionnalité « Réponses intelligentes » de Gmail avec Gemini.

Si vous souhaitez répondre avec plus qu’un simple « Ça me va ! » ou « Oui, je suis dessus », la nouvelle fonctionnalité liée à Gemini, spécialement conçue pour Gmail, les « Réponses intelligentes contextuelles », vous aidera à obtenir des réponses plus détaillées et mieux adaptées à l’intention de votre message.

Comment ça marche ?

Pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité Gemini, il vous suffit de rédiger une réponse à un e-mail et plusieurs options de réponse vous seront proposées en bas de l’écran. Ces suggestions seront beaucoup plus riches que celles proposées par Gmail avant l’intégration des « Réponses intelligentes contextuelles ».

Vous pourrez ensuite survoler chaque réponse pour obtenir un aperçu rapide du texte et sélectionner celle qui vous convient le mieux. Il est également possible de modifier la réponse fournie par Gemini pour obtenir des résultats encore meilleurs.

Un gain de temps et une gestion simplifiée de votre boîte de réception

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google espère que les utilisateurs de Gmail gagneront encore plus de temps lorsqu’ils répondront à des e-mails, tout en facilitant la gestion de leur boîte de réception.

Pour profiter des « Réponses intelligentes contextuelles », vous devez activer les « Fonctionnalités intelligentes et la personnalisation » dans les paramètres de Gmail. En ce qui concerne la disponibilité, Google a annoncé que le déploiement de cette fonctionnalité pourrait prendre plus de deux semaines à compter d’aujourd’hui, alors soyez attentifs à son apparition dans les prochains jours.

Il est également important de mentionner que les « Réponses intelligentes contextuelles » ne sont disponibles que pour les clients Google Workspace disposant des modules complémentaires suivants : Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium, ainsi que Google One AI Premium.