Adreno 830 : le GPU du Snapdragon 8 Gen 4 surpasse toutes les attentes !

Alors que les premiers benchmarks du CPU Snapdragon 8 Gen 4 étaient déjà prometteurs, les performances du GPU Adreno 830 suscitent également beaucoup d’intérêt. Selon The Undead sur Weibo, le Adreno 830 surpasserait le Adreno 740 de 43 % à 56 %. Pour rappel, ce dernier se trouve dans le chipset Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe le Samsung Galaxy S24 Ultra.

The Undead a déclaré que la fréquence d’horloge de 1,15 GHz a été atteinte alors que le GPU fonctionnait sur un Qualcomm Reference Device (QRD). Les puces utilisées sur un QRD proviennent des premières séries de production et ne peuvent généralement pas atteindre les vitesses plus élevées observées sur les appareils de vente au détail. Par conséquent, Ice Universe pourrait avoir raison sur le fait que le Adreno 830 fonctionne à 1,25 GHz une fois que le Snapdragon 8 Gen 4 sera annoncé.

Les tests GFX Bench Aztec Ruins High ont montré que le Snapdragon 8 Gen 4 et le GPU Adreno 830 supportaient 125 images par seconde (fps). Il s’agit d’une amélioration de plus de 30 % par rapport aux 96 fps atteints par le GPU Adreno 750 du chipset Snapdragon 8 Gen 3. Le nouveau GPU Adreno 830 a également exécuté le test 3DMark Wild Life hors écran et le test Wild Life Extreme Unlimited et a obtenu respectivement 166 fps et 44 fps.

Snapdragon 8 Gen 4 : une nouvelle ère pour Qualcomm

Le Snapdragon 8 Gen 4 AP sera présenté le mois prochain par Qualcomm, qui fait généralement cette annonce lors de son annuel Snapdragon Summit. Les premiers smartphones à être alimentés par le nouveau SoC pourraient être le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Pro, suivis par le OnePlus 13 et l’iQOO 13. La puce pourrait être présente dans tous les modèles Galaxy S25 Ultra au début de l’année 2025.

Bien qu’il soit possible que Qualcomm change le nom du chipset en Snapdragon Elite , jusqu’à ce que ce nom soit officiellement annoncé par Qualcomm, je préfère l’appeler Snapdragon 8 Gen 4.

Le Snapdragon 8 Gen 4 AP étant construit par TSMC en utilisant son nœud de processus 3 nm de deuxième génération (N3E), le SoC sera le premier chipset Qualcomm Snapdragon fabriqué en utilisant le nœud 3 nm. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Qualcomm s’approvisionnerait en Snapdragon 8 Gen 4 auprès de TSMC et de Samsung Foundry, la décision de ramener une partie de la production de Snapdragon chez Samsung Foundry a apparemment été reportée à l’année prochaine pour le Snapdragon 8 Gen 5 AP.

Les premières spéculations sur le Snapdragon 8 Gen 5

Les premières spéculations sur le Snapdragon 8 Gen 5 suggèrent que TSMC et Samsung Foundry pourraient tous deux fournir le composant à Qualcomm. TSMC construirait certaines puces en utilisant son nœud de processus 3 nm de troisième génération (N3P). Certaines des puces pourraient être construites par Samsung Foundry en utilisant son nœud SF2 2 nm.

Avec des performances CPU et GPU impressionnantes, le Snapdragon 8 Gen 4 promet de repousser les limites de ce qui est possible sur un smartphone. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle puce se comportera dans le monde réel et comment elle façonnera l’avenir des smartphones haut de gamme.