Xiaomi 14T et 14T Pro : le duo dynamique pour la productivité et la créativité boostées à l’IA

Xiaomi poursuit sur sa lancée avec la série Xiaomi 14T, qui s’annonce prometteuse après le succès de la série Xiaomi 14. Les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro se positionnent sur le marché des smartphones abordables tout en offrant des caractéristiques techniques impressionnantes, notamment des caméras optimisées par Leica.

Les deux modèles, 14T et 14T Pro, partagent le même écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces au format 20:9, avec une résolution de 2712 x 1220 pixels et une luminosité maximale de 4 000 nits. Cet écran, certifié Dolby Vision et HDR10+, offre une expérience visuelle exceptionnelle. Il est protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning et bénéficie d’une certification IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi 14T Pro mesure 160,4 x 75,1 x 8,39 mm, tandis que le 14T est légèrement plus fin avec 160,5 x 75,1 x 7,80 mm. Le 14T Pro pèse 209 g, contre 195 g pour le 14T. Les deux appareils ont un dos en verre, avec une variante de couleur du 14T arborant un dos en polyuréthane (similicuir).

Performances : puissance et rapidité au rendez-vous

Le Xiaomi 14T Pro est équipé du dernier processeur Dimensity 9300+ de MediaTek, tandis que le Xiaomi 14T intègre le Dimensity 8300— Ultra, que l’on retrouve également dans le POCO X6 Pro. Le Dimensity 9300+ est un SoC haut de gamme, tandis que le 8300— Ultra offre des performances proches du Snapdragon 8+ Gen 1.

Le Xiaomi 14T Pro est doté du même capteur d’image principal personnalisé Xiaomi que celui utilisé dans le Xiaomi 14, le Light Fusion 900. Il s’agit d’un capteur 50 mégapixels de 1/1,3″ à ouverture f/1.6 avec OIS. Le deuxième capteur est un téléobjectif Vario-Summulix 50 mégapixels de 1/2.76″ à ouverture f/2.0, tandis que le troisième est un ultra grand-angle 12 mégapixels OV13B à ouverture f/2.2 avec un champ de vision de 120 degrés. Tous les capteurs photo arrière sont réglés par Leica, tout comme sur le Xiaomi 14T.

Le 14T, quant à lui, dispose d’un capteur principal Sony IMX906 50 mégapixels à ouverture f/1.7 avec OIS, d’un téléobjectif secondaire 50 mégapixels à ouverture f/1.9 et du même ultra grand-angle de 12 mégapixels à ouverture f/2.2 que le 14T Pro. Les deux smartphones sont équipés d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Batterie et stockage : autonomie et espace généreux

Les 14T et 14T Pro sont équipés de batteries de 5 000 mAh. La principale différence réside dans la vitesse de charge : le 14T Pro se charge plus rapidement à 120W (contre 67W pour le 14T) et dispose d’une charge sans fil de 50W (absente sur le 14T).

En termes de stockage, le 14T démarre avec 256 Go de stockage de base et 12 Go de RAM, tandis que le 14T Pro commence à 512 Go et 12 Go de RAM. Le stockage utilisé est UFS 4.0 et la RAM est LPDDR5X. Le 14T sera également disponible en 512 Go, et le 14T Pro sera disponible dans une variante 1 To.

Connectivité et logiciel : à la pointe de la technologie

Le 14T Pro est équipé du Wi-Fi 7, tandis que le 14T dispose du Wi-Fi 6E. Les deux modèles sont dotés du Bluetooth 5.4 et de deux emplacements pour carte SIM. Côté logiciel, les téléphones seront lancés avec HyperOS basé sur Android 14 et devraient bénéficier de quatre ans de mises à jour majeures, conformément à la dernière politique de mise à jour de Xiaomi.

La série Xiaomi 14T apporte un nouveau niveau de productivité et de créativité grâce à des technologies IA avancées dans les domaines de la recherche, de la voix, du texte, de l’image et de la vidéo, améliorant les tâches quotidiennes et avec une amélioration de la praticité.⁴ Exploitant la puissance de l’informatique embarquée et du cloud, les capacités d’IA de la série 14T de Xiaomi permettent aux utilisateurs d’améliorer leur productivité, de voyager plus intelligemment et de créer du contenu facilement.

Poussant plus loin la collaboration avec Google, la série Xiaomi 14T intègre Entourer pour chercher, devenant ainsi l’un des premiers appareils Xiaomi à offrir cette fonctionnalité innovante. Les utilisateurs peuvent rechercher instantanément tout ce qu’ils voient sur leur téléphone sans avoir à changer d’application. De plus, la série Xiaomi 14T est livrée avec l’application Google Gemini.

Pour une meilleure productivité, AI Interpreter permet de surmonter les barrières linguistiques afin d’améliorer la communication lors des réunions et des appels. AI Notes et AI Recorder améliorent l’efficacité grâce à la transcription de la parole en texte, à la reconnaissance précise du locuteur et à des résumés rapides, tandis que les traductions en temps réel garantissent des interactions multilingues fluides.

Côté créativité, AI Image Editing développe intelligemment les images pour améliorer la narration visuelle, tandis qu’AI Gomme Pro supprime les éléments indésirables pour des photos impeccables. AI Film facilite la création de courtes vidéos pour réaliser des vlogs, et AI Portrait génère des avatars personnalisés, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur leur style unique sans effort.

Prix et disponibilité des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro