Fin du partage de mot de passe sur Disney+ : comment fonctionne le nouveau système ?

L’année dernière, Netflix a mis fin au partage gratuit de mots de passe dans le but d’augmenter ses profits. Aujourd’hui, Disney+ emboîte le pas avec un programme de « partage payant ». Désormais, partager votre mot de passe Disney+ sans payer ne sera plus possible.

À moins de vivre sous le même toit que le titulaire du compte, il vous faudra débourser au moins 6,99 euros pour continuer à utiliser un compte partagé.

Disney a déclaré : « Votre abonnement Disney+ est destiné à être utilisé au sein de votre foyer, c’est-à-dire un ensemble d’appareils associés à votre résidence principale et utilisés par les personnes qui y résident ». Toute personne extérieure à ce groupe devra être ajoutée en tant que « Membre supplémentaire ».

Les avantages et les limites du statut de Membre supplémentaire

Ce Membre supplémentaire aura son propre profil et ne pourra diffuser du contenu que sur un seul appareil à la fois. Disney facture 6,99 euros pour cette option sur le forfait Disney+ Standard avec publicité et 10,99 euros sur l’abonnement Disney+ Premium.

Une fois ajoutés en tant que Membre supplémentaire, les utilisateurs peuvent conserver leur ancien profil et leurs préférences, mais ils devront créer un identifiant et un mot de passe distincts. Ils auront également accès aux mêmes fonctionnalités et contenus que le compte principal.

Un compte Disney+ ne peut ajouter qu’un seul Membre supplémentaire, il n’est donc pas possible de partager un mot de passe avec plusieurs personnes. Disney explique ce changement en proposant une alternative : « Les personnes extérieures à votre foyer peuvent s’abonner individuellement pour regarder Disney+ ». De plus, si votre abonnement Disney+ fait partie d’un forfait Hulu ou ESPN, vous ne pourrez pas bénéficier de l’option Membre supplémentaire.

Des mesures pour limiter le partage non autorisé

Si vous utilisez le compte de quelqu’un d’autre, vous commencerez bientôt à voir des messages tels que « Ce téléviseur ne semble pas faire partie du foyer de ce compte », vous déconnectant et vous encourageant à créer votre propre compte Disney+.

Si vous êtes temporairement absent de votre domicile, vous pouvez également sélectionner l’option « Je suis en déplacement » sur le même écran. Disney+ enverra un mot de passe à usage unique (OTP) à l’adresse e-mail liée au compte et vous accordera un accès temporaire pendant votre absence. Si vous changez d’adresse, vous pouvez également mettre à jour l’emplacement du foyer dans ce menu.

Cette décision de Disney+ s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie du streaming à lutter contre le partage de mots de passe, dans le but d’augmenter les revenus et de pousser les utilisateurs à s’abonner individuellement. Reste à voir si cette stratégie sera payante pour Disney+ et si d’autres plateformes suivront le mouvement.