Nothing OS 3.0 : la révolution est en marche, bêta ouverte dès octobre !

Après des mois de teasing et une bêta fermée lancée il y a quelques semaines, Carl Pei, fondateur de Nothing, et Yuri Levin, responsable de la conception des produits logiciels chez Nothing, ont enfin levé le voile sur Nothing OS 3.0 lors du lancement des Nothing Ear (open).

Voici un tour d’horizon des fonctionnalités annoncées et de la date de sortie prévue.

Nothing OS 3.0 bénéficie d’une refonte visuelle, avec une meilleure intégration de la police N-dot. Un nouveau moteur d’animation dynamise les effets de matrice de points à travers l’interface utilisateur, notamment sur l’écran de verrouillage et l’application météo.

Nothing OS 3.0 offre une personnalisation accrue. L’écran de verrouillage est désormais plus personnalisable. Vous pouvez facilement basculer entre différents styles d’horloge, voire supprimer complètement l’horloge pour utiliser des widgets à la place. De nouveaux cadrans d’horloge sont disponibles, dont un cadran analogique étiré au design unique et élégant.

Les paramètres rapides ont été entièrement repensés pour une meilleure utilisation de l’espace. Vous pouvez désormais ajuster la taille des boutons, comme sur iOS 18. Un bouton de réglage automatique de la luminosité, très demandé par la communauté, a également été ajouté au curseur de luminosité.

Le nouveau tiroir d’applications permet d’épingler des applications en haut pour les retrouver plus rapidement. Une fonctionnalité intelligente de la part de l’équipe Nothing. Pour une expérience encore plus organisée, vous pouvez passer au Smart Drawer, qui classe automatiquement les applications en différentes catégories.

De nouvelles fonctionnalités d’IA pour Nothing OS 3.0

Carl Pei a également présenté un nouveau widget de compte à rebours, pratique pour suivre les événements en temps réel. Vous pouvez désormais partager des widgets avec vos amis pour une expérience commune, et même ajouter des stickers avant de les partager. Reste à savoir si cette fonctionnalité fonctionnera uniquement avec les appareils Nothing ou également avec d’autres appareils.

Nous avons également eu un premier aperçu de la nouvelle application Nothing Gallery, qui promet de réduire le temps de traitement de 25 %. L’application gardera également une trace de vos moments clés, les reconnaissant à l’aide de l’IA et découpant l’objet de ces moments pour une identification facile.

Enfin, l’équipe a évoqué l’arrivée prochaine de fonctionnalités telles que l’AI Upscaling et la Super Resolution. Ces fonctionnalités fonctionneront de manière similaire à la fonction « Zoom to Enhance » du Pixel 9, qui utilise l’IA pour augmenter les détails de l’image lors du zoom. La génération d’images par IA est également en cours de développement, à l’instar de Pixel Studio.

Date de sortie

Avant la fin du live stream, Carl Pei a annoncé que la bêta ouverte de Nothing OS 3.0 débutera en octobre, et que la version publique sera déployée à partir de décembre.

La date exacte n’a pas été précisée, mais il est probable que la bêta démarre dès le lancement d’Android 15. La mise à jour elle-même semble être presque terminée, et l’équipe attend probablement la sortie d’Android 15 pour vérifier la compatibilité et résoudre les derniers bugs avant de la déployer.

En somme, le mois d’octobre s’annonce passionnant pour les fans de Nothing.