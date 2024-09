Nothing Ear (open) : l’expérience audio ouverte et connectée

Nothing vient de lancer les précommandes de ses nouveaux écouteurs sans fil Ear (open), conçus pour offrir une expérience d’écoute exceptionnelle qui privilégie à la fois la qualité sonore et la perception de l’environnement.

L’un des points forts des Ear (open) est leur technologie Open Sound. Cette conception ouverte utilise un système d’étanchéité sonore et des haut-parleurs directionnels pour minimiser les fuites de son, permettant ainsi aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement tout en profitant de leur musique.

Ainsi, les Nothing Ear (open) s’inscrivent dans une tendance croissante en matière de casques audio, où la technologie de suppression active du bruit est abandonnée au profit d’un design qui laisse délibérément passer les sons extérieurs.

Les écouteurs sont également fins et légers, pesant seulement 8,1 grammes par écouteur. Le système d’équilibre à trois points et les crochets d’oreille en silicone garantissent un ajustement sûr pour toutes les formes d’oreilles.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur optimale

Les Ear (open) sont dotés de la fonctionnalité Dual Connection, qui permet de basculer facilement entre plusieurs appareils, ainsi que du mode Low Lag Mode, idéal pour les jeux vidéo. Ils intègrent également une technologie de pointe avec un diaphragme personnalisé en attente de brevet, un revêtement en titane et un pilote ultra-léger, réduisant la distorsion et améliorant la qualité des basses grâce à l’algorithme automatique Bass Enhance.

De plus, la technologie Clear Voice, basée sur un traitement amélioré par l’IA, optimise la clarté des appels. Enfin, les nouvelles fonctionnalités d’IA intégrées incluent l’intégration de ChatGPT dans les Ear (open).

Les précédents modèles de Nothing, les Ear et Ear (a) lancés en avril dernier, offrent un léger avantage en termes d’autonomie de la batterie avec respectivement 8,5 et 9,5 heures, lorsque l’ANC est désactivée. Mais les Nothing Ear (open) parviennent toujours à tenir 8 heures avec une charge complète, ou un total de 30 heures avec le boîtier de charge. Il n’y a pas de charge sans fil, mais Nothing affirme qu’une charge rapide de 10 minutes avec un câble USB-C fournira deux heures d’écoute.

C’est une autonomie solide, étant donné la fonction Ear (open) qui intègre les plus grands haut-parleurs de 14,2 millimètres que Nothing a inclus dans ses écouteurs à ce jour, mais avec une conception directionnelle pour aider à minimiser les fuites sonores.

Disponibilité et prix des Ear (open)

Les précommandes des Ear (open) débutent aujourd’hui, avec une disponibilité mondiale à partir du 1er octobre 2024. Les écouteurs seront vendus au prix de 149 euros sur le site officiel.

Avec leur design innovant, leurs fonctionnalités avancées et leur qualité sonore exceptionnelle, les Nothing Ear (open) promettent une expérience d’écoute unique qui ravira les amateurs de musique et de technologie.