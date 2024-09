Accueil » State of Play de septembre : Sony fait le plein d’annonces PS5 et PS VR2 !

Sony a frappé fort avec son troisième State of Play de l’année, dévoilant une avalanche de nouveautés qui raviront les fans de la marque. Plus de 20 jeux ont été présentés, prévus pour la PS5 et le PSVR2 dans les mois à venir.

Des nouvelles images de titres très attendus comme Lego Horizon Adventures et Monster Hunter Wilds ont été diffusées, aux côtés d’annonces surprises telles que le remaster d’Horizon Zero Dawn et la suite tant espérée de Ghost of Tsushima, intitulée Ghost of Yōtei.

Si vous avez raté ces annonces incroyables, vous êtes au bon endroit ! Découvrez le récapitulatif complet.

Toutes les annonces du State of Play de septembre

Astro Bot fait le plein de nouveautés

Le célèbre petit robot Astro, chouchou des joueurs, n’a pas été oublié. Team Asobi lui offre une mise à jour gratuite cet automne, avec cinq nouveaux niveaux de speedrun en ligne et dix robots inédits inspirés de jeux comme Helldivers 2 et Stellar Blade.

Palworld débarque sur PS5

Le phénomène viral Palworld, mélange détonnant de Pokémon et de jeu de survie, est désormais disponible sur PS5 après avoir conquis les joueurs PC et Xbox. Nintendo et The Pokémon Company ont beau avoir porté plainte contre le développeur Pocketpair, cela n’a pas empêché cette sortie surprise.

Monster Hunter Wilds se précise

Monster Hunter Wilds s’est offert une nouvelle bande-annonce, dévoilant des cinématiques, un biome luxuriant et de nouveaux monstres terrifiants. Les Felynes ont également fait leur première apparition. Cerise sur le gâteau, la date de sortie est enfin fixée au 28 février 2025.

L’univers Horizon s’étend

Lego Horizon Adventures, annoncé en juin, sortira le 14 novembre sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Cette aventure Lego-isée, adaptée aux plus jeunes, revisite l’histoire d’Horizon Zero Dawn avec une touche d’humour et des costumes inspirés d’autres personnages PlayStation.

Horizon Zero Dawn revient en force

Le remaster d’Horizon Zero Dawn a été officiellement annoncé. Cette version améliorée du jeu à succès de la PS4 proposera des graphismes retravaillés et plus de 10 heures de dialogues réenregistrés. Disponible dès le 31 octobre sur PS5 et PC, il sera proposé à un prix réduit pour les possesseurs de l’original.

Ghost of Yōtei: la suite tant attendue

Sucker Punch Productions a créé la surprise en dévoilant Ghost of Yōtei, la suite de Ghost of Tsushima. Ce nouvel opus suit les aventures d’un nouveau « fantôme » nommé Atsu, dans le nord du Japon, des centaines d’années après les événements du premier jeu. Les premières images promettent des paysages à couper le souffle et des graphismes époustouflants. Sortie prévue en 2025, exclusivement sur PS5.

Et ce n’est pas tout…

Le State of Play a également été riche en autres annonces, avec notamment :

The Midnight Walk, un jeu en pâte à modeler pour PlayStation VR2.

Un nouveau trailer pour le jeu d’action Hell is Us.

La date de sortie de Metro Awakening fixée au 7 novembre.

La révélation du jeu coopératif Archeage Chronicles, prévu pour 2025.

L’annonce de Lunar Remastered Collection, attendu au printemps 2025.

Un DLC pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge ajoutant deux personnages jouables.

Un DLC pour Sonic X Shadow Generations avec Keanu Reeves en tant que voix de Shadow.

La sortie de Fantasian NeoDimension le 5 décembre.

De nouvelles images de gameplay pour Dragon Age : The Veilguard et Alan Wake 2.

L’arrivée de Hitman : World of Assassination sur PlayStation VR2 en décembre.

L’annonce de Legacy of Kain : Soul Reaver 1 and 2 Remastered.

Et bien d’autres annonces concernant les jeux PS Plus, les accessoires PS5 et les améliorations pour la PS5 Pro.

Ce State of Play de septembre a été un véritable régal pour les fans de PlayStation, avec des annonces pour tous les goûts. Il ne reste plus qu’à patienter pour profiter de toutes ces nouveautés !