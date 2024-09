Accueil » iPhone 16 : Batterie plus facile à remplacer et meilleure dissipation de la chaleur

iPhone 16 : Batterie plus facile à remplacer et meilleure dissipation de la chaleur

iPhone 16 : Batterie plus facile à remplacer et meilleure dissipation de la chaleur

Apple a récemment annoncé sa nouvelle gamme iPhone 16, et parmi les améliorations notables, on retrouve une meilleure régulation thermique ainsi qu’un accès simplifié à la batterie. Ces changements permettent non seulement de mieux dissiper la chaleur, mais aussi de rendre les batteries plus faciles à remplacer, un élément clé pour se conformer aux futures régulations européennes sur les batteries amovibles.

Apple a confirmé dans son communiqué de presse que la conception interne des iPhone 16 a été revue pour optimiser la dissipation de chaleur. Cette amélioration concerne les modèles standard de la gamme, mais aussi la série Pro, bien que la mention d’un accès facilité à la batterie n’ait été faite que pour les iPhone 16 classiques.

Cette nouvelle architecture interne devrait contribuer à limiter les problèmes de surchauffe, souvent pointés du doigt par les utilisateurs lors d’une utilisation intensive ou dans des environnements chauds. En plus d’améliorer la durabilité et les performances des appareils, cela pourrait également prolonger la durée de vie de la batterie.

Conformité avec la législation européenne sur les batteries remplaçables

L’Union européenne a récemment voté une loi imposant aux fabricants de smartphones de rendre les batteries de leurs appareils facilement remplaçables par les utilisateurs, et ce, à partir de juin 2025. Cette nouvelle réglementation vise à réduire les déchets électroniques en facilitant les réparations et le remplacement des composants essentiels comme la batterie. Apple, étant l’un des principaux acteurs du marché, s’adapte déjà à cette législation à travers l’iPhone 16.

Selon un rapport de The Information, Apple aurait modifié la méthode d’adhérence des batteries pour la rendre plus facile à enlever. Des rumeurs font état de l’utilisation d’une nouvelle technologie de décollement de l’adhésif via induction électrique, mais cette innovation reste à confirmer lors des démontages qui suivront la sortie officielle de l’iPhone 16.

Si ces changements se vérifient, cela marquerait un tournant significatif dans la manière dont les utilisateurs pourront accéder à la batterie pour la remplacer.

Une législation avec des exemptions

Il est important de noter que certains appareils pourraient être exemptés de cette nouvelle loi européenne, notamment ceux qui bénéficient d’une certification IP67 ou IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) et qui conservent une capacité de batterie d’au moins 83 % après 500 cycles de charge complets et 80 % après 1 000 cycles. Les modèles iPhone 15 répondent déjà à ces critères de 1 000 cycles de charge, et il est probable que l’iPhone 16 en fasse de même.

Cela signifie que même si l’iPhone 16 et ses modèles Pro offrent une plus grande facilité de remplacement des batteries, ils pourraient ne pas être contraints par la loi européenne en raison de leurs spécifications techniques. Cependant, Apple semble anticiper cette tendance vers des appareils plus réparables, une demande croissante chez les consommateurs et les régulateurs.

Un accès facilité à la batterie : qu’en est-il des modèles Pro ?

Bien que le communiqué de presse officiel d’Apple mentionne explicitement que la batterie de l’iPhone 16 standard est plus facile à remplacer, la mention n’est pas présente dans celui concernant les modèles Pro. Cela laisse planer un doute sur la mise en place de cette amélioration sur toute la gamme, même si la modification du design thermique concerne aussi les iPhone 16 Pro.

Vers un avenir plus durable ?

Les modifications apportées à l’iPhone 16 s’inscrivent dans une démarche plus large visant à rendre les appareils électroniques plus durables et réparables. Avec les pressions des régulateurs européens et la demande croissante des consommateurs pour des produits plus respectueux de l’environnement, Apple semble prendre des mesures importantes pour répondre à ces enjeux.

La disponibilité de l’iPhone 16 débutera par une précommande ce vendredi, avec une sortie en boutique prévue pour le 20 septembre. Il reste à voir quels autres détails émergeront lors des premiers démontages, mais il est certain que cette nouvelle approche en matière de gestion thermique et d’accès à la batterie suscite déjà beaucoup d’intérêt.

L’iPhone 16 marque donc une étape importante dans la transition vers des smartphones plus facilement réparables, une bonne nouvelle pour les utilisateurs soucieux de prolonger la durée de vie de leurs appareils. Il faudra cependant attendre des analyses plus poussées pour connaître exactement les changements effectués au niveau de la batterie et de sa méthode de remplacement.