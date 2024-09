Google prépare à lancer une nouvelle fonctionnalité très attendue dans Google Home : l’option « Vacances ». Cette nouveauté pourrait s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs cherchant à automatiser davantage leur maison connectée en leur absence.

Actuellement, Google Home permet déjà de déclencher des routines basées sur votre présence à domicile ou à l’extérieur, en se basant sur la localisation de votre téléphone et les capteurs de vos appareils Google Home. Cette fonctionnalité, qui configure automatiquement les Routines « À la maison » et « Absent », va désormais s’enrichir d’une option supplémentaire : la Routine « Vacances ».

Une fonctionnalité en préparation

Les experts d’Android Authority ont découvert dans le code de la dernière version de l’application Google Home (3.23.1.3) des indices laissant entrevoir cette nouvelle fonctionnalité. Bien que celle-ci ne soit pas encore officiellement disponible, les références trouvées indiquent clairement qu’une option « Vacances » est en développement. Elle serait accessible dans le menu « À la maison et Absent », où un nouvel icône de calendrier permettrait probablement de définir les dates d’un séjour pour activer automatiquement la routine correspondante.

Actuellement, bien que l’icône soit visible dans l’application, cliquer dessus génère une erreur. De plus, l’option « Vacances » n’apparaît pas encore dans la section « Routines de la maison » des onglets d’automatisation. Cela montre que la fonctionnalité est encore en phase de développement et nécessite des ajustements avant son déploiement officiel.

À quoi peut-on s’attendre ?

Si cette option n’est pas encore active, il est possible de se baser sur les fonctionnalités analogues déjà proposées par des concurrents comme Samsung SmartThings et Philips Hue. Ces systèmes permettent de simuler une présence à domicile en allumant et éteignant les lumières, en jouant de la musique via des enceintes connectées, ou encore en ouvrant et fermant des stores. Ces actions, programmées de manière aléatoire ou à des horaires définis, ont pour but de dissuader d’éventuels cambrioleurs en simulant une activité à la maison.

Il est donc probable que la Routine « Vacances » de Google Home adopte un fonctionnement analogue, en s’intégrant parfaitement dans l’écosystème déjà existant. Cela permettrait non seulement de sécuriser son domicile de manière discrète, mais aussi de rendre la gestion de la maison intelligente plus intuitive et personnalisée selon les absences programmées.

Une sécurité renforcée, mais pas une solution complète

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit très prometteuse, il est important de rappeler qu’elle ne remplacera pas des systèmes de sécurité plus traditionnels comme des caméras ou des alarmes. Cependant, elle représente un complément intéressant pour renforcer la protection de votre maison lors de vos absences.

Google ne donne pour l’instant aucune indication précise quant à la date de sortie de cette fonctionnalité. Mais il est clair qu’avec la montée en popularité des maisons intelligentes et la demande croissante pour ce type de technologie, Google Home cherche à répondre aux besoins de ses utilisateurs en matière de confort et de sécurité.