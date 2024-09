Apple dévoile l’architecture révolutionnaire de ses serveurs d’IA pour Apple Intelligence

Dans une récente interview, Craig Federighi, vice-président senior du développement logiciel d’Apple, a révélé que les serveurs derrière les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple qui alimentent Apple Intelligence sont volontairement basiques, sans disques durs ni SSD traditionnels.

Ce choix de conception audacieux s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à garantir qu’aucune donnée traitée ne soit conservée à long terme.

Une hiérarchie claire pour minimiser l’exposition des données

Cette conception unique s’aligne sur la hiérarchie en trois étapes d’Apple pour ses fonctionnalités d’intelligence artificielle Apple Intelligence :

Traitement sur l’appareil : privilégié autant que possible pour éviter tout envoi de données. Serveurs Apple : utilisés uniquement lorsque le traitement local est insuffisant. ChatGPT : considéré comme un dernier recours, impliquant un partage de données avec un tiers.

Cette approche vise à minimiser la quantité de données utilisateur envoyées à des serveurs externes, renforçant ainsi la protection de la vie privée.

Des serveurs sécurisés et éphémères pour protéger Apple Intelligence

Pour protéger davantage la vie privée des utilisateurs, les serveurs Private Cloud Compute (PCC) d’Apple intègrent une série de mesures de sécurité. L’une des principales caractéristiques est la Secure Enclave, un gestionnaire matériel de clés de chiffrement dédié. La clé de chiffrement de chaque système de fichiers est randomisée à chaque démarrage. Ainsi, dès qu’un serveur PCC est redémarré, toutes les données sont effacées et le volume système entier devient cryptographiquement irrécupérable.

Le chiffrement de bout en bout au cœur de la stratégie

L’engagement d’Apple en faveur du chiffrement de bout en bout (E2E) s’étend également aux serveurs PCC. Auparavant, les données iCloud étaient chiffrées, mais Apple ou un pirate informatique pouvaient potentiellement y accéder. Avec le chiffrement E2E, les données sont illisibles même pour Apple. Cependant, cela posait un défi pour les serveurs PCC car ils doivent lire les données pour effectuer des inférences d’IA.

Apple a résolu ce problème avec une solution en deux volets. Premièrement, les outils serveur tels que les équilibreurs de charge et les enregistreurs de données sont maintenus en dehors de la zone protégée, ce qui les empêche de déchiffrer les données. Deuxièmement, l’absence de stockage persistant garantit que les données sont supprimées une fois qu’une réponse est renvoyée à l’appareil de l’utilisateur.

Une transparence inédite pour renforcer la confiance

De plus, Apple a pris la mesure sans précédent de rendre publique chaque version de serveur PCC de production pour inspection. Cela permet à quiconque de vérifier que le système fonctionne comme annoncé et que tout est correctement implémenté. Toutes les images de serveur PCC sont enregistrées dans un journal d’attestation cryptographique, fournissant un enregistrement indélébile des revendications signées. Chaque entrée comprend une URL pour télécharger cette version spécifique. Cette transparence sert de mécanisme d’application, empêchant les nœuds PCC non autorisés de détourner le trafic. Les iPhone n’enverront pas de données aux serveurs dont les versions n’ont pas été enregistrées.

Un engagement renforcé avec le lancement de l’iPhone 16

Bien que ces informations soient déjà connues, le lancement de l’iPhone 16 les a remises sous les projecteurs, notamment avec la mise en oeuvre de Apple Intelligence prochainement. Alors que de plus en plus d’utilisateurs interagissent avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence, l’engagement d’Apple en faveur de la confidentialité deviendra probablement encore plus crucial.

En conclusion, Apple adopte une approche radicale pour protéger la vie privée de ses utilisateurs en misant sur la simplicité et la transparence de ses serveurs d’IA. Cette stratégie, bien que peu conventionnelle, témoigne de l’engagement continu de la marque à placer la confidentialité au cœur de ses innovations.