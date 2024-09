Google Home : Une barre de recherche bientôt déployée ?

L’application Google Home, véritable centre de commande des appareils connectés pour ceux qui utilisent l’écosystème de la maison connectée de Google, va enfin recevoir une mise à jour importante : l’ajout d’une barre de recherche. Cette fonctionnalité, relevée par Android Authority lors d’une analyse de l’APK, surprend par son absence jusqu’à présent, tant elle semble essentielle pour une gestion efficace des appareils connectés.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’application Google Home, elle permet de contrôler tous les objets connectés de votre maison. Si vous n’avez que quelques appareils, son utilisation reste relativement simple. Cependant, avec une installation plus poussée, qui peut compter jusqu’à 50 appareils, l’application devient vite encombrante, surtout si vous n’avez pas pris le temps de les organiser correctement.

Trouver un appareil spécifique peut devenir un véritable casse-tête, d’où l’utilité de cette nouvelle barre de recherche qui promet de simplifier la navigation dans Google Home.

Fonctionnement et interface : vers une personnalisation accrue

D’après les découvertes d’Android Authority, l’ajout de cette barre de recherche a été repéré lors de l’analyse du code de l’application. Bien que cette fonctionnalité semble en bonne voie, il est important de noter que tout ce qui est découvert lors d’un teardown n’est pas toujours inclus dans la version finale de l’application. Néanmoins, la capture d’écran partagée donne un aperçu de l’emplacement de cette future barre de recherche dans l’interface.

De plus, Google s’apprête également à introduire les thèmes Material You dans l’application, permettant ainsi à Google Home de s’adapter aux paramètres de personnalisation de votre téléphone. Concrètement, l’application utilisera votre fond d’écran actuel pour choisir la couleur d’arrière-plan et les accents de l’interface utilisateur, offrant une expérience plus cohérente avec l’esthétique de votre smartphone.

Une navigation simplifiée

Avec l’arrivée de cette barre de recherche, parcourir la longue liste d’appareils connectés à votre réseau local sera beaucoup plus rapide. Vous n’aurez plus à faire défiler indéfiniment pour trouver un appareil spécifique. Cependant, il reste encore quelques zones d’ombre concernant son fonctionnement : quelles seront les options de recherche ? Pourra-t-on filtrer les résultats par catégorie ou type d’appareil ? Autant de questions qui n’ont pas encore trouvé de réponses, mais qui seront cruciales pour une utilisation optimale de cette nouvelle fonctionnalité.

Cette amélioration arrive après une refonte majeure des commandes de thermostat dans l’application, qui avait déjà permis d’améliorer la gestion des appareils domotiques. Cette série de mises à jour montre la volonté de Google de rendre son application plus intuitive et adaptée à la croissance des installations connectées.

Petit conseil pour une meilleure gestion

Lors de l’installation d’un nouvel appareil, il est vivement conseillé de prendre quelques secondes pour lui attribuer un nom clair et reconnaissable. En effet, laisser un appareil avec son nom par défaut peut compliquer la gestion et la recherche dans l’application. Une nomenclature simple et précise vous fera gagner un temps précieux lors de vos futures recherches.

En conclusion, l’ajout de cette barre de recherche et des thèmes Material You représente une avancée bienvenue dans l’optimisation de l’application Google Home. Si cette fonctionnalité est bel et bien déployée dans la version finale, elle facilitera grandement la gestion des appareils connectés, surtout pour les utilisateurs ayant un réseau domotique étendu.