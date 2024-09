PS5 Pro : Présentation technique prévue ce soir avec Mark Cerny

L’annonce officielle de la PS5 Pro n’est peut-être plus très loin, Sony ayant prévu une « présentation technique » spéciale pour ce soir. Cette révélation fait suite au récent teasing de la PS5 Pro à l’occasion du 30e anniversaire. Il doit s’agir du live stream de la révélation de la PS5 Pro, étant donné que l’hôte de l’événement est Mark Cerny, l’architecte principal de la console PS5.

Gardez à l’esprit que Cerny a déjà été le porte-parole de la présentation technique de la PS5 en 2020. Étant donné que c’est lui qui a révélé les spécifications de la PS5 lors de son annonce, il est largement attendu qu’il le fasse également pour la PS5 Pro.

Le flux de la « présentation technique » durera 9 minutes, comme l’indique le blog officiel. Vous pouvez regarder la présentation technique de la PS5 Pro de Sony, animée par Mark Cerny, sur la chaîne YouTube PlayStation. Le flux sera diffusé le 10 septembre à 17 heures, heure de Paris.

Un peu plus tôt, bilbil-kun, un auteur de fuites connu, a partagé le design de la PS5 Pro ainsi qu’une hypothétique date d’annonce. Les images divulguées de la PS5 Pro montraient une console avec trois bandes noires au milieu des façades extérieures, contrairement au modèle PS5 existant qui n’a qu’une seule bande.

Après le teasing du design officiel sur l’affiche anniversaire de Sony, la partie design a été presque confirmée. La source a également indiqué que la PS5 Pro serait annoncée au début du mois de septembre 2024. Cette information a également été confirmée par plusieurs autres sources.

Une PS5 Pro très attendue avec un GPU plus puissant

Nous savons depuis longtemps que l’ancien Codename Trinity deviendra la PS5 Pro. Nous avons d’ailleurs eu droit à de nombreuses rumeurs sur les spécifications de la PS5 Pro au début de l’année. Aujourd’hui, il semble que la PS5 Pro tant attendue sera officiellement dévoilée demain. Elle devrait inclure un GPU plus puissant et un mode CPU légèrement plus rapide.

Sony ayant annoncé une « présentation technique » pour ce soir, l’annonce de la PS5 Pro semble imminente. Qu’en pensez-vous ? La présentation portera-t-elle sur la PS5 Pro ?