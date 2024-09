Huawei Mate XT : Le premier smartphone à triple pli arrive bientôt

Huawei s’apprête à dévoiler le premier smartphone au monde à triple pli, marquant ainsi une nouvelle ère dans l’innovation mobile. Prévu pour la semaine prochaine, cet appareil révolutionnaire sera officiellement nommé Mate XT, comme l’a confirmé la société via une vidéo teaser sur la plateforme chinoise Weibo.

Le Mate XT s’inscrit dans la célèbre série Mate X de Huawei, connue pour ses smartphones pliables au format livre. Les précédents modèles, tels que le Mate X5 lancé en septembre dernier, ont déjà établi Huawei comme un acteur clé dans le marché des smartphones pliables. Cependant, le Mate XT promet de repousser les limites, notamment en étant le premier appareil à triple pli de la marque.

Ce modèle s’intègre également sous la gamme « Ultimate Design » de Huawei, qui regroupe les offres les plus luxueuses de l’entreprise, poursuivant ainsi une tradition établie précédemment avec la collaboration Porsche Design, qui propose actuellement une montre connectée de luxe.

Un positionnement ultra-premium du Mate X de Huawei

Le Mate XT n’est pas qu’un simple ajout à la série Mate X ; il représente le summum du design et de l’innovation chez Huawei. Avec un potentiel prix avoisinant les 4000 dollars, ce smartphone s’adresse clairement à un marché de niche en quête d’exclusivité et de performance.

Le teaser vidéo publié par Huawei laisse entendre que le Mate XT sera une référence en matière de capture vidéo, avec des fonctionnalités de zoom continu qui restent encore mystérieuses.

Un aperçu de la technologie Tri-Fold

Lorsqu’il est complètement déplié, le Mate XT devrait offrir un spacieux écran de 10 pouces, une taille impressionnante qui pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur smartphone. Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, a été aperçu à plusieurs reprises avec ce modèle, suggérant que le smartphone est déjà en phase avancée de développement.

Le Mate XT sera dévoilé lors de la « Extraordinary Brand Ceremony » et la conférence « Hongmeng Intelligent Driving New Product Launch » prévue pour le 10 septembre en Chine. Cette date marquera non seulement la présentation de ce smartphone novateur, mais coïncidera également avec le lancement de la nouvelle série iPhone 16. Une coïncidence ou une stratégie calculée pour voler la vedette à Apple ?

Un nouveau standard pour les smartphones pliables ?

L’arrivée du Mate XT pourrait bien déclencher une nouvelle tendance parmi les fabricants de smartphones. Plusieurs marques chinoises comme Xiaomi, OPPO, et Tecno travaillent déjà sur leurs propres modèles à triple pliage. Tecno, par exemple, a même déjà présenté un prototype. Ainsi, le Mate XT pourrait être le pionnier d’une nouvelle vague de smartphones pliables, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’appareils toujours plus innovants.

En conclusion, le Mate XT de Huawei s’annonce comme un tournant majeur dans l’industrie mobile, non seulement par son design unique, mais aussi par son potentiel à établir un nouveau standard pour les smartphones pliables. Reste à voir comment les concurrents réagiront à cette avancée technologique et si le marché adoptera ce format révolutionnaire.

Bien qu’une sortie mondiale pour le Mate XT soit peu probable, il est toujours excitant de voir un produit véritablement novateur arriver sur le marché.