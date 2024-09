Huawei Mate XT : Le premier smartphone à triple pli se révèle avant son lancement

Le premier smartphone à triple pli est sur le point de voir le jour, et nous avons de nouvelles informations à son sujet : le Huawei Mate XT sera officiellement lancé ce mardi, mais Huawei a déjà révélé des images et les options de stockage en ligne.

Sur le site officiel de Huawei, il est déjà possible de voir le Mate XT arborant une finition rouge avec des accents dorés. En Chine, la marque permet désormais de réserver ce modèle, qui est proposé avec deux options de stockage : 512 Go ou 1 To, chaque variante étant équipée de 16 Go de mémoire vive (RAM).

Huawei avait déjà partagé cette image sur ses réseaux sociaux, et le célèbre informateur Evan Blass a également publié une photo du téléphone dans une autre couleur, un gris foncé. Il semble donc que ces deux couleurs seront les seules disponibles pour les acheteurs.

Disponibilité limitée à la Chine pour le Huawei Mate XT

Malheureusement, il semble que le Mate XT ne sera pas disponible en dehors de la Chine. En effet, les appareils Huawei sont toujours interdits aux États-Unis, ce qui limite leur accès à d’autres marchés internationaux. Le reste du monde devra donc patienter avant de voir un smartphone à triple pli dans leurs boutiques.

L’ajout d’un troisième pli au design habituel des smartphones pliables représente un nouveau défi technologique pour Huawei. Toutefois, cela permet également à une partie de l’écran principal de servir d’écran extérieur lorsque le téléphone est plié. Cela pourrait offrir une meilleure ergonomie et plus de flexibilité d’utilisation.

Avec les Mate X et Mate X2, Huawei a déjà exploré différentes variantes de pliables : l’un se pliant vers l’intérieur, l’autre vers l’extérieur. Cette expertise dans les écrans pliables a probablement joué un rôle clé dans la conception du Mate XT.

Vidéo de teasing et détails manquants

Huawei avait déjà publié une vidéo teaser du Mate XT, montrant brièvement le smartphone en action. Toutefois, certains détails cruciaux manquent encore, notamment la taille de l’écran principal et le processeur qui l’alimente. Avec un éventuel écran de 10 pouces, ce téléphone pliable en trois promet une surface d’affichage 50 % plus grande que celle des pliables traditionnels. Malgré tout, il devrait garder une épaisseur de 5 mm une fois plié, ce qui sera une véritable prouesse.

Toutes ces informations seront révélées lors du lancement officiel ce mardi 10 septembre à 8 heures, heure française.

Ce lancement promet d’être un moment clé pour l’innovation dans le domaine des smartphones pliables. Huawei s’impose une fois de plus comme un acteur majeur dans cette technologie, malgré les restrictions sur ses produits dans certains pays.