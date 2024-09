Huawei tease le Mate XT : Premier smartphone pliable à triple écran révélé

Huawei vient de dévoiler un teaser pour son prochain smartphone révolutionnaire, le Mate XT, qui devrait être officiellement présenté le 10 septembre en Chine. Ce smartphone sera le premier au monde à disposer d’un écran pliable en trois volets, marquant une avancée technologique majeure dans l’univers des téléphones pliables.

Bien que la vidéo teaser ne montre pas encore l’intégralité de l’écran tri-pliable, certains détails du design sont déjà dévoilés. La vidéo montre l’arrière du téléphone plié et déplié. Le clip confirme également la conception à double pliage et triple écran, permettant un écran pliable plus grand.

On aperçoit également un module photo octogonal, avec un objectif périscopique pour des performances de zoom améliorées.

Le téléphone présente également un élégant châssis métallique et une finition en cuir à l’arrière, analogue au design du Mate X5, un autre smartphone pliable de la marque. Le logo ULTIMATE DESIGN est mis en avant, renforçant l’idée d’un appareil haut de gamme.

L’écran à triple pli : Une révolution signée BOE

Le Mate XT utilisera un écran fourni par BOE, un acteur majeur dans la fabrication d’écrans. Le président de BOE, Chen Yanshun, a souligné lors de la conférence BOE IPC 2024 que la création de cet écran à triple pli a nécessité une collaboration étroite entre les deux entreprises. Ce nouvel écran devrait se déplier pour offrir une expérience proche de celle d’une tablette, avec une grande surface d’affichage optimisée pour le multimédia, le multitâche et la productivité.

Les fuites laissent penser que le Mate XT serait doté d’un écran pliable de 10 pouces et d’un chipset Kirin 5G (sans surprise). Cependant, il reste encore beaucoup d’inconnues à ce stade, notamment la capacité de la batterie, les détails de l’appareil photo et la durabilité. Une autre inconnue majeure est de savoir si cet appareil sera disponible en dehors de la Chine. J’espère vraiment qu’il arrivera sur les marchés mondiaux à un moment donné, car il serait dommage que le premier téléphone pliable à triple pli du secteur soit limité à son marché national.

Pour renforcer le lancement de ce smartphone, Huawei a choisi le célèbre acteur et musicien Andy Lau comme ambassadeur. Il apparaît dans la vidéo de teasing, où il présente fièrement le Mate XT, suscitant encore plus d’attente autour de ce nouveau produit.

Perspectives pour le futur des smartphones pliables

Le Mate XT pourrait bien redéfinir les standards des smartphones pliables. L’intégration d’un écran à triple pli ouvre la voie à de nouvelles façons d’interagir avec les appareils mobiles, combinant la portabilité d’un smartphone avec la praticité d’une tablette. Si Huawei réussit à maîtriser cette technologie, cela pourrait lui offrir une position de leader dans un marché en pleine croissance, dominé par des acteurs comme Samsung avec ses Galaxy Z Fold.

Le lancement du Mate XT est donc très attendu et pourrait être un moment clé pour Huawei dans sa stratégie d’innovation et de reconquête du marché mondial des smartphones.