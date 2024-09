Accueil » iPhone 16 et l’IA : Apple prépare la puce Apple A18 et des fonctionnalités innovantes

iPhone 16 et l’IA : Apple prépare la puce Apple A18 et des fonctionnalités innovantes

Aujourd’hui marque un grand jour pour les fans d’Apple avec l’annonce tant attendue de la nouvelle famille iPhone 16, après des mois de fuites. Parmi les nouveautés, l’un des principaux atouts de ces smartphones sera leurs capacités avancées en intelligence artificielle (IA). Grâce à l’intégration de nombreuses fonctionnalités IA directement sur l’appareil, ces nouveaux modèles auront besoin de composants puissants pour offrir des performances à la hauteur des attentes. C’est là qu’entre en jeu le nouveau chipset Apple A18, basé sur la dernière architecture V9 de Arm.

Les designs de puces Arm définissent les instructions qui régissent leur fonctionnement, et Apple s’appuie depuis longtemps sur ces conceptions pour ses propres puces. Le précédent modèle, l’A17 Pro, équipant l’iPhone 15 Pro et Pro Max, reposait encore sur l’ancienne architecture V8. Désormais, avec le Apple A18, Apple passe à la technologie V9, déjà utilisée sur le processeur M4 qui alimente le dernier iPad Pro.

Ce passage à la nouvelle génération promet une amélioration significative des performances, pouvant aller jusqu’à 30 %, notamment dans les domaines de l’IA et du machine learning.

Une IA intégrée dans iOS 18

Les nouvelles fonctionnalités IA des iPhones 16, regroupées sous l’ombrelle « Apple Intelligence », seront disponibles avec iOS 18. À l’heure actuelle, seuls les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max, considérés comme les meilleurs smartphones de 2024, seront capables de tirer parti de ces innovations grâce à leur rapidité. Ces capacités incluront des fonctions telles que la synthèse de texte, la génération d’images à partir de simples descriptions et des améliorations significatives pour Siri, rendant l’assistant virtuel plus utile au quotidien.

En adoptant cette nouvelle approche de l’IA, Apple semble suivre la voie tracée par des concurrents comme Google et Samsung, qui proposent déjà des fonctionnalités similaires sur leurs appareils. Cependant, Apple espère se différencier en optimisant le traitement IA directement sur l’appareil, via le « Edge AI », c’est-à-dire sans avoir recours à des serveurs externes pour le traitement des données.

Cette approche garantit une meilleure protection de la vie privée tout en accélérant les réponses et le traitement des tâches liées à l’IA.

Un Apple A18 plus rapide, mais pas seulement

Le chipset A18 promet une amélioration de 10 % des performances par rapport à l’A17 Pro. Bien que cette progression puisse paraître modeste, il ne faut pas oublier que l’A17 Pro offrait déjà des performances impressionnantes. Ce gain supplémentaire consolide la position de l’iPhone 16 comme un appareil puissant et réactif.

Le Apple A18 se distinguera également par son Neural Engine, une composante dédiée aux tâches d’IA, qui se verra doté de plus de cœurs que sur l’A17 Pro. La puce disposera également d’une surface de die plus importante, permettant d’intégrer davantage de composants dédiés au traitement IA. Cette augmentation de la taille permettrait à l’Apple A18 d’offrir des performances accrues en termes de calculs liés à l’IA, notamment pour le traitement en temps réel directement sur l’appareil.

Un avenir sous le signe de l’IA

Avec ces nouvelles avancées, il est clair qu’Apple se positionne pour capitaliser sur l’essor de l’intelligence artificielle mobile. L’Apple A18, avec ses fonctionnalités optimisées pour l’IA et ses gains de performance, prépare le terrain pour une nouvelle génération d’applications et de services plus intelligents et plus réactifs. L’accent mis sur le traitement local des données, plutôt que sur le cloud, renforce la protection de la vie privée des utilisateurs tout en offrant des expériences plus fluides.

L’annonce de l’iPhone 16 et de l’Apple A18 marque ainsi une nouvelle ère dans la convergence de la puissance matérielle et des capacités logicielles, ouvrant la voie à des usages toujours plus innovants et performants. Alors que la concurrence se renforce, Apple semble prêt à maintenir sa place de leader dans le domaine des smartphones haut de gamme, en s’appuyant sur des innovations technologiques robustes et une vision tournée vers l’avenir de l’IA.