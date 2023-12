Tous les modèles d’iPhone 16 seront dotés d’un nouveau bouton d’action

Avec le lancement de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, Apple a remplacé le bouton Mute classique par un bouton Action personnalisable. Aujourd’hui, plusieurs rapports et éléments de preuve suggèrent qu’Apple prévoit d’ajouter un nouveau bouton d’action à l’ensemble de la gamme de l’iPhone 16, qui fera ses débuts en 2024. Le géant technologique de Cupertino s’efforcerait d’ajouter davantage de fonctionnalités à son bouton d’action existant et opterait également pour un design capacitif plutôt que mécanique.

Plusieurs rumeurs laissaient entendre qu’Apple passerait à la technologie à semi-conducteurs pour les boutons d’alimentation et de volume sur les modèles iPhone 15 Pro. Cependant, Apple a abandonné ces plans et a introduit un nouveau bouton d’action à la place. Ce bouton a remplacé le bouton de mise en sourdine, qui était auparavant un élément essentiel de tous les modèles d’iPhone. Contrairement au bouton de mise en sourdine, qui ne pouvait être utilisé que pour basculer entre les modèles sonnants et silencieux, le bouton d’action peut être configuré pour effectuer toute une série de tâches.

Alors que les modèles iPhone 15 Pro n’ont pas été dotés de la technologie à semi-conducteurs, il semble que la saga « mécanique » se poursuive sur les iPhone. Au cours des dernières semaines, de nombreux rapports ont suggéré que l’abandon des boutons mécaniques au profit de boutons capacitifs à semi-conducteurs était envisagé pour l’ensemble de la gamme iPhone 16. Cela permettra à Apple d’ajouter davantage de fonctionnalités au bouton d’action.

MacRumors rapporte que le bouton d’action remanié porte le nom de code « Altas » et qu’il pourrait être doté d’une fonctionnalité analogue à celle des boutons Home avec Touch ID sur les anciens modèles d’iPhone ou du Trackpad Force Touch sur les récents MacBook.

L’article affirme également que le bouton d’action mis à jour sera capable de détecter les changements de pression, tout le mérite en revenant au nouveau capteur de force. Il est également fait mention d’une « fonctionnalité de commutation de tact », mais pour l’instant, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Il est intéressant de savoir que la série iPhone 16 devrait également inclure un nouveau « bouton capacitif » doté d’une fonctionnalité similaire.

Disponible sur tous les modèles

Le rapport suggère également que le nouveau bouton d’action fera son apparition sur les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Même les prototypes de l’iPhone 16 sont dotés d’un bouton d’action. Apple a également expérimenté différentes tailles pour son nouveau bouton d’action.

Dans certaines configurations, le bouton d’action était plus grand et ressemblait davantage aux boutons de volume. Même avec différentes configurations matérielles au cours des différentes phases de développement, l’apparence du bouton d’action est restée constante. Si cela se produit, cela marquera la fin de l’ère du commutateur Mute d’Apple. Actuellement, seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont dotés du bouton Action, tandis que les iPhone 15 et 15 Plus disposent du même bouton de mise en sourdine.

Le bouton Action devrait également faire son apparition sur l’iPhone SE 4, dont la sortie est prévue pour 2025. Cela signifie clairement qu’Apple a l’intention d’éliminer le bouton de mise en sourdine de tous ses futurs iPhone.

Bien que ces rapports et ces informations de préproduction en disent long sur les projets d’Apple, nous sommes encore à des mois des conceptions matérielles finales. Le géant pourrait changer ses plans et proposer quelque chose de différent, qui pourrait être passionnant ou non. Je vous tiendrais au courant de l’évolution du cycle.