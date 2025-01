Surface Laptop 7 et Pro 11 : Versions Intel Lunar Lake attendues le 30 janvier

Microsoft s’apprête à faire une grande annonce concernant sa gamme Surface pour les entreprises le 30 janvier, dans le cadre de sa tournée dédiée à l’intelligence artificielle à New York City.

Cette annonce a été teasée dans une publication LinkedIn repérée par Windows Central, et elle pourrait marquer un moment clé pour les appareils Surface en 2025.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Microsoft prévoit de lancer des variantes des Surface Laptop 7 et Surface Pro 11, équipées de processeurs Intel Lunar Lake, spécifiquement conçues pour un usage professionnel. En octobre dernier, un prototype du Surface Laptop 7 avec ces puces a même été repéré sur un site de vente d’occasion chinois, renforçant les spéculations autour de ce lancement.

Cette annonce pourrait marquer une suite logique après le lancement, en 2024, des Surface Pro 10 et Surface Laptop 6, qui étaient alimentés par des processeurs Intel Meteor Lake avant d’être rejoints par les versions Surface Copilot Plus, dotées de nouvelles conceptions et de puces Qualcomm.

Qu’en est-il des autres appareils Surface ?

Bien que la gamme Surface soit vaste, tout ne devrait pas être dévoilé lors de cet événement. Par exemple, le Surface Laptop Studio, équipé de processeurs Intel de 13e génération dans sa version actuelle, est attendu pour une mise à niveau, mais il s’agit d’un appareil moins axé sur les entreprises. Il est donc peu probable qu’il soit inclus dans cette annonce.

De même, un appareil hybride de 11 pouces, mélange de Surface Go et Surface Laptop Go, propulsé par une puce Snapdragon X Plus, a également été évoqué par des rumeurs. Cependant, ce produit semble davantage destiné au grand public ou à un usage personnel, et son lancement pourrait être prévu pour une autre occasion.

Une orientation claire vers les entreprises

L’accent mis sur les versions Intel Lunar Lake pour les Surface Laptop 7 et Surface Pro 11 reflète l’intention de Microsoft de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ces processeurs sont réputés pour leur efficacité énergétique et leurs performances améliorées, ce qui les rend particulièrement adaptés aux environnements professionnels exigeants.

Rendez-vous le 30 janvier

Avec cette annonce majeure, Microsoft pourrait bien redéfinir sa stratégie Surface pour les entreprises en intégrant des technologies avancées et en mettant l’accent sur l’IA. La tournée dédiée à l’intelligence artificielle, qui sert de toile de fond à cette annonce, souligne l’importance croissante de l’IA dans l’écosystème Microsoft.

