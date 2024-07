Intel lancera les puces Lunar Lake pour les ordinateurs portables le 3 septembre

L’été a été dominé par les ordinateurs portables équipés des nouvelles puces Snapdragon de Qualcomm, mais cette suprématie touche à sa fin. AMD a commencé à expédier ses puces Ryzen AI, et Intel vient d’annoncer le lancement de sa prochaine génération de puces pour ordinateurs portables, les Core Ultra, nom de code Lunar Lake, lors d’un livestream le 3 septembre, lors de l’IFA 2024.

Bien qu’elles ne soient pas disponibles immédiatement, la révélation complète aura lieu dans environ 5 semaines.

Lunar Lake représente une refonte complète des puces Intel, abandonnant l’idée d’intégrer des barrettes de mémoire interchangeables dans les ordinateurs portables. En plus de cela, plusieurs anciennes conceptions d’Intel sur l’optimisation de la durée de vie de la batterie et des performances sont mises de côté. Ces nouvelles puces intègrent un triple NPU (Neural Processing Unit), conçu pour exécuter localement des applications d’intelligence artificielle générative.

L’objectif principal d’Intel avec Lunar Lake est de rivaliser avec les puces basées sur l’architecture ARM de Qualcomm et Apple, réputées pour offrir une meilleure autonomie que les puces x86 traditionnelles d’Intel. Tout le monde attend de voir si Intel peut offrir une combinaison convaincante de performances, d’autonomie et de fonctionnalités pour maintenir sa position face à la montée en puissance de Windows on ARM et les Copilot+ PC.

Intel Lunar Lake, AMD en compétition avec Ryzen AI

Cependant, comme c’est souvent le cas avec les fabricants de puces, il ne faut pas s’attendre à ce que les ordinateurs portables équipés de Lunar Lake soient disponibles à l’achat dès le jour du lancement. Intel a indiqué par la voix de son porte-parole, Thomas Hannaford, que « davantage de détails sur la disponibilité seront communiqués lors de l’événement ».

Pour l’instant, Intel confirme seulement qu’elle « révélera des détails sur l’efficacité énergétique révolutionnaire des nouvelles puces x86, des performances exceptionnelles des cœurs, des avancées massives en matière de performances graphiques et de la puissance de calcul inégalée en IA qui propulseront cette génération et les générations futures de produits Intel ».

Le 3 septembre sera une date clé pour évaluer si Intel parvient à répondre aux défis posés par Qualcomm et AMD dans cette nouvelle ère de l’informatique mobile.