Pixel Watch 3 : Google limite le support logiciel à 3 ans, jusqu’en octobre 2027

Google a récemment dévoilé sa dernière montre connectée, la Pixel Watch 3, aux côtés de la série Pixel 9. Alors qu’un acheteur chanceux en Europe a déjà reçu sa montre et partagé des photos de déballage, une question restait en suspens : la durée de support logiciel de cet appareil. Google a finalement levé le voile sur ce sujet crucial.

La Pixel Watch 3 bénéficiera de mises à jour du système d’exploitation Wear OS jusqu’en octobre 2027, soit 3 ans après sa sortie. Cette information a été confirmée par un document de support de Google, précisant le calendrier et les détails des futures mises à jour.

Les mises à jour comprendront des correctifs de sécurité, des améliorations logicielles, des mises à jour du système d’exploitation, ainsi que des correctifs pour d’éventuels bugs. Google semble ainsi suivre la politique établie avec ses précédentes montres connectées, limitant le support à 3 ans.

En comparaison, des concurrents comme Samsung offrent une durée de support plus longue, avec la Galaxy Watch 7 promise à recevoir des mises à jour pendant quatre ans.

Un support logiciel minimal ou une extension potentielle ?

Cependant, Google laisse une petite ouverture en indiquant que la Pixel Watch 3 recevra des mises à jour pendant « au moins » trois ans. Cela suggère que la firme pourrait éventuellement prolonger ce support, mais sans garantie à ce stade. Il reste donc à voir si Google surprendra ses utilisateurs avec une extension de la période de mises à jour au-delà de 2027.

La Pixel Watch 3 est livrée avec Wear OS 5.0, basé sur Android 14, dès sa sortie de la boîte. Cette nouvelle version promet une amélioration notable des performances et de la durabilité, bien que la batterie intégrée ne soit pas beaucoup plus grande que celle du modèle précédent. Elle est compatible avec tout smartphone Android fonctionnant sous Android 10 ou une version ultérieure.

Google propose deux tailles pour cette nouvelle montre : un modèle de 41 mm, fidèle à la tradition, et une nouvelle version plus grande de 45 mm. Cela permet de répondre à différents goûts et besoins des utilisateurs.

Une stratégie de mise à jour contrastée

Il est intéressant de noter que la stratégie de mise à jour de Google varie considérablement selon les appareils. Par exemple, les nouveaux smartphones de la série Pixel 9 recevront des mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pendant 7 ans, jusqu’en 2031, bien au-delà de ce qui est offert pour la Pixel Watch 3. Ce contraste met en évidence les priorités différentes de Google en matière de support logiciel pour ses divers produits.

En conclusion, la Pixel Watch 3 s’inscrit dans la continuité des précédentes montres de Google avec une promesse de support logiciel de trois ans, tout en laissant une porte ouverte pour une éventuelle extension. Ce support, bien que solide, reste en deçà de ce que proposent certains concurrents, ce qui pourrait influencer le choix des utilisateurs soucieux de la longévité de leurs appareils.