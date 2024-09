Accueil » Recall : Un bug révèle une option de désinstallation non prévue par Microsoft

Microsoft fait face à une nouvelle controverse autour de sa fonctionnalité Recall sur Windows, après la découverte d’un bug qui propose aux utilisateurs l’option de désinstaller cette fonctionnalité controversée. Ce bug a été repéré par le site Deskmodder, et Microsoft a rapidement réagi en déclarant que cette option n’était pas censée apparaître. La firme de Redmond travaille actuellement sur un correctif pour supprimer cette option visible dans les « Windows Features ».

Le bug en question a récemment fait surface, offrant aux utilisateurs la possibilité de désinstaller Recall via le panneau de configuration de Windows, ce qui n’était pas prévu par Microsoft. Brandon LeBlanc, Senior Product Manager de Windows chez Microsoft, a confirmé à The Verge que cette option est le résultat d’une erreur et qu’un correctif est en cours de développement pour rectifier cela. Selon LeBlanc, cette option a été « incorrectement listée » dans la boîte de dialogue des fonctionnalités de Windows.

Microsoft n’a pas précisé quand ce correctif serait déployé, mais a assuré qu’il arriverait dans une « mise à jour prochaine ». Il est important de noter que, d’après les informations de *The Verge*, il n’y aura probablement pas d’option pour désinstaller Recall AI sur les PC équipés de Copilot+, sauf peut-être dans les versions européennes de Windows où la législation pourrait exiger une telle option.

Recall: Une fonctionnalité obligatoire pour les Copilot+ PC

Malgré ce bug, Microsoft semble indiquer que Recall restera une fonctionnalité obligatoire sur les PC équipés de Copilot+. La société prévoit de lancer cette fonctionnalité en version preview pour les membres du programme Windows Insider dès le mois d’octobre. Ce lancement marquera un tournant pour Recall, une fonctionnalité qui a été mal accueillie lors de son annonce initiale, mais qui pourrait bénéficier d’une réception plus positive après les ajustements apportés par Microsoft.

Lors de son annonce initiale, Recall a suscité un tollé parmi les experts en sécurité, les organismes de surveillance et la communauté en ligne. Cette fonctionnalité, exclusive à Copilot+, permet à l’IA de Microsoft de suivre les activités des utilisateurs, en capturant des captures d’écran de fichiers ouverts, de conversations et de sites Web visités. Cette surveillance proactive a soulevé de sérieuses inquiétudes en matière de confidentialité, conduisant Microsoft à retarder son lancement prévu en juin, promettant de retravailler l’expérience utilisateur.

Le lancement d’octobre s’annonce comme une tentative de Microsoft de réintroduire Recall, avec l’espoir que les ajustements apportés atténueront les préoccupations initiales. Toutefois, la récente apparition de l’option de désinstallation inattendue ajoute une couche de complexité à cette relance, soulignant les défis continus auxquels Microsoft est confrontée dans l’intégration de cette fonctionnalité controversée.

Toujours dans les eaux troubles

Microsoft continue de naviguer dans les eaux troubles de l’intégration de fonctionnalités IA controversées dans Windows. Le bug récent offrant une option de désinstallation pour Recall n’est qu’un épisode de plus dans l’histoire tumultueuse de cette fonctionnalité. Alors que la date de lancement approche, il reste à voir si les ajustements apportés par Microsoft réussiront à apaiser les craintes des utilisateurs et des experts en sécurité.