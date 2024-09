Huawei Mate 70 Pro : Le nouvel adversaire prévu de l’iPhone 16 pour 2024

Huawei va continuer de surprendre le marché avec son dernier modèle phare, le Mate 70 Pro. Destiné à rivaliser directement avec l’iPhone 16 d’Apple, ce nouveau smartphone pourrait bien marquer un tournant dans l’industrie, à l’instar de son prédécesseur, le Mate 60, qui a rencontré un succès fulgurant avec plus de 30 millions d’unités vendues en quelques mois.

L’histoire récente de Huawei est celle d’une renaissance inattendue. Après avoir subi de lourdes sanctions de la part des États-Unis, l’entreprise semblait être sur le déclin. Pourtant, avec le lancement du Mate 60, Huawei a non seulement prouvé sa résilience, mais a également connu une hausse spectaculaire de ses bénéfices.

Au premier trimestre 2024, ses profits ont grimpé de 564 % par rapport à l’année précédente, une performance remarquable étant donnée des défis auxquels elle a été confrontée.

Huawei Mate 70 Pro: Un design raffiné

Les récentes fuites révèlent que le Mate 70 Pro conserve le style minimaliste signature de Huawei, tout en apportant des améliorations subtiles, mais significatives. Comme pour le Mate 60 Pro, le Mate 70 Pro arbore un module de caméra circulaire distinctif. Toutefois, le design du module a été affiné, avec l’ajout d’un marquage « AI-DC », qui laisse présager des avancées en matière d’intelligence artificielle et de traitement numérique.

Sous le capot, le Mate 70 Pro est équipé du nouveau chipset Kirin 9100, une évolution par rapport au Kirin 9000S du Mate 60 Pro. Cette mise à jour promet des performances accrues, une meilleure efficacité énergétique et des capacités avancées en traitement AI.

L’écran du Mate 70 Pro, tout comme celui du Mate 60 Pro, mesure 6,82 pouces et est incurvé sur les bords, offrant une expérience visuelle immersive. Cependant, il pourrait intégrer des technologies d’affichage plus avancées, répondant ainsi aux tendances actuelles des flagships.

Des améliorations significatives pour la caméra

Le Mate 70 Pro se distingue également par des améliorations notables au niveau de ses caméras. À l’avant, il est doté d’un capteur de 48 mégapixels, une nette amélioration par rapport à la caméra de 32 mégapixels du Mate 60 Pro, offrant ainsi des selfies plus nets et une meilleure performance en faible luminosité. À l’arrière, le Mate 70 Pro conserve une configuration similaire au Mate 60 Pro, avec un capteur principal de 60 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscope de 48 mégapixels. Cependant, les capacités IA et de traitement numérique sont renforcées, comme en témoigne la mention « AI-DC », promettant des clichés encore plus détaillés et précis.

Le zoom optique 5x et le zoom numérique jusqu’à 100x restent inchangés, mais les améliorations en traitement d’image devraient offrir des résultats plus nets et plus détaillés.

Avec le Mate 70 Pro, Huawei ne se contente pas de suivre les tendances, mais semble bien déterminé à les définir. Malgré les rumeurs de retard, ce modèle s’annonce comme un sérieux concurrent pour l’iPhone 16. Les attentes sont élevées, et les premiers retours confirment que Huawei pourrait bien encore une fois surprendre l’industrie du smartphone.