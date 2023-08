Huawei s’apprête à relancer les puces Kirin pour ses smartphones malgré les restrictions américaines

La première configuration comprend une paire de cœurs de CPU Cortex-X3, couplés à deux cœurs de CPU Cortex-A715 performants et quatre cœurs de CPU Cortex-A510 économes en énergie. Cette composition présente également un GPU Arm Immortalis-G715 MC16. Une autre configuration présente un arrangement distinct : elle incorpore deux cœurs de CPU Cortex-X1, couplés à trois cœurs de CPU Cortex-A78 performants, et trois autres cœurs Cortex-A55 efficaces. L’unité de traitement graphique de cette puce est l’Arm Mali G710 MC10/6.

