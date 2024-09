Apple a officiellement annoncé un nouvel événement produit qui se tiendra le 9 septembre prochain, lors duquel la société dévoilera la nouvelle gamme d’iPhone 16, composée de l’iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, et iPhone 16 Pro Max. En plus de ces modèles, on attend également l’annonce de l’Apple Watch Series 10, de l’Apple Watch SE 3, modèle plus abordable, et de l’Apple Watch Ultra 3, positionnée comme un modèle haut de gamme.

Outre la gamme iPhone 16 et les nouvelles montres Apple, il est fort probable qu’Apple introduise d’autres appareils lors de cet événement. Parmi ceux-ci, on pourrait voir la quatrième génération d’AirPods, disponible en deux variantes. La première offrira les fonctionnalités classiques des AirPods, tandis que le modèle plus onéreux intègrera une fonctionnalité de Réduction active du bruit, permettant d’éliminer les bruits ambiants gênants.

De plus, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait également dévoiler l’iPad mini de 7e génération lors de cet événement, baptisé « It’s Glowtime ». Si cette rumeur se confirme, cela ajouterait un autre produit à la liste déjà bien remplie des nouveautés attendues.

Les nouvelles couleurs des iPhone 16 Pro

Selon les rendus actuels, les iPhone 16 Pro devraient être proposés dans quatre nouvelles couleurs : Titanium White, Titanium Black, Titanium Gray, et Titanium Bronze (aussi appelé Desert Titanium). Ces options renforcent l’image premium des modèles Pro et Pro Max, qui seront alimentés par le nouveau processeur A18 Pro et équipés de 8 Go de RAM, garantissant la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) d’Apple.

Apple mise beaucoup sur son initiative en matière d’intelligence artificielle, connue sous le nom d’Apple Intelligence. Cette initiative influence les choix de processeurs pour certains appareils, notamment pour les tablettes de la gamme iPad. Par exemple, l’iPad mini de septième génération pourrait être équipé du processeur A17 Pro, ou même d’une puce M1 ou supérieure, pour prendre en charge les fonctionnalités d’IA.

Actuellement, Apple Intelligence est disponible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, équipés du processeur A17 Pro et de 8 Go de RAM. Les modèles standards de l’iPhone 15, dotés du processeur A16 Bionic et de 6 Go de RAM, ne supportent pas ces fonctionnalités. Les nouveaux iPhone 16 bénéficieront tous de la puce A18, assurant ainsi une compatibilité totale avec Apple Intelligence.

Fonctionnalités d’Apple Intelligence

Parmi les fonctionnalités déjà disponibles sur la version bêta d’iOS 18.1, Apple Intelligence propose des outils de rédaction qui permettent de modifier le ton des e-mails et des messages, de les rendre plus concis, professionnels ou amicaux. L’IA peut aussi résumer des e-mails entrants et des pages Web, ou encore nettoyer des photos en supprimant des éléments indésirables via l’application Photos.

Dans les futures mises à jour, d’autres fonctionnalités seront ajoutées, notamment un chatbot basé sur ChatGPT pour améliorer Siri, un « Image Playground » pour la création rapide d’images par IA, et « Gemnoji » pour créer des emojis personnalisés à partir de descriptions textuelles.

Améliorations attendues pour l’iPad mini 7

En ce qui concerne l’iPad mini de septième génération, peu de changements esthétiques sont attendus par rapport à la sixième génération, qui avait déjà introduit Face ID et supprimé le bouton Home. Le processeur sera probablement la mise à jour la plus notable, potentiellement accompagnée d’une caméra arrière améliorée et d’une batterie de plus grande capacité.

Ainsi, l’événement « It’s Glowtime » du 9 septembre s’annonce riche en nouveautés avec des annonces couvrant un large éventail de produits Apple, de l’iPhone 16 aux nouvelles Apple Watch, en passant par les AirPods et potentiellement un nouvel iPad mini.