Snapdragon X1 Plus : Qualcomm veut réinventer l’ordinateur portable abordable

Alors que les premiers PC équipés de puces Qualcomm Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite sont arrivés sur le marché plus tôt cette année, une tendance commune s’est dégagée : des machines fines et légères avec une autonomie impressionnante, un NPU intégré offrant 45 TOPS de performance IA, mais un prix supérieur à 1 000 euros.

Cependant, Qualcomm prépare le lancement d’un processeur plus abordable, le Snapdragon X1 Plus, destiné aux ordinateurs portables à environ 800 dollars ou moins.

Le Snapdragon X Plus X1P-42-100 a fait l’objet de fuites depuis plusieurs mois, avec des ordinateurs portables non annoncés utilisant cette puce. Désormais, grâce à une série de récentes fuites, nous avons une idée claire de ce que ce processeur offrira.

Tout comme les autres puces de la gamme Snapdragon X, le X1P-42-100 inclura un NPU capable de fournir 45 TOPS (permettant les fonctionnalités Copilot Plus). Il comportera également des cœurs de processeur Oryon, des graphismes Adreno, et une mémoire LPDDR5x-8488.

En outre, elle apportera la prise en charge de trois moniteurs 4K à 60 Hz à la fois, un processus de fabrication de 4 nm, des capacités 5G et le Wi-Fi 7.

Cependant, pour abaisser les coûts, Qualcomm a réduit le nombre de cœurs, la quantité de cache, et la puissance du GPU. L’image pointe deux autres baisses notables, mentionnant 30 Mo de cache total et un GPU de 1,7 téraflop. En revanche, le Snapdragon X Plus à 10 cœurs apporte 42 Mo de cache et un GPU de 3,8 téraflops. Les chiffres du GPU, en particulier, suggèrent une baisse significative des performances graphiques.

Voici un aperçu de la gamme prévue après l’introduction officielle du nouveau processeur le 4 septembre :

Plateforme Snapdragon X Elite Snapdragon X Plus Numéro de pièce X1E-84-100 X1E-80-100, X1E-78-100, X1P-64-100, X1P-42-100 Cœurs 12 10, 8 Fréquence max mono-cœur 4,2 GHz 4 GHz, 3,4 GHz, 3,2 GHz Fréquence max multithread 3,8 GHz 3,4 GHz, 3,2 GHz Boost Dual Core 4,2 GHz 4 GHz, N/A Cache total 42MB 30MB Graphismes (TFLOPs) 4,6 TFLOPs 3,8 TFLOPs, 1,7 TFLOPS NPU (TOPS) 45 TOPS 45 TOPS Mémoire Jusqu’à 64 Go LPDDR5x Jusqu’à 64 Go LPDDR5x Stockage Support PCIe Gen 4 NVMe SSD, UFS 4.0, SD v3.0 Caméra Qualcomm Spectra ISP, Double ISP 18 bits, jusqu’à 64MP, capture vidéo 4K HDR Connectivité sans fil Qualcomm FastConnect 7800 (WiFi 7/BT5.4), Modem-RF 5G Snapdragon X65 USB Jusqu’à 3 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x eUSB2

Pourquoi opter pour le Snapdragon X1 Plus?

Ce nouveau processeur est conçu pour offrir une alternative plus économique tout en conservant une grande partie des capacités qui font la renommée des puces Snapdragon X. Les utilisateurs pourront bénéficier de la puissance IA et de l’efficacité énergétique des puces haut de gamme, mais dans des machines plus abordables. Le Snapdragon X1 Plus cible ainsi les consommateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix, sans pour autant sacrifier les performances essentielles.

Avec un lancement prévu le 4 septembre, cette puce pourrait redéfinir le marché des ordinateurs portables abordables, offrant aux utilisateurs une nouvelle gamme de produits capables de gérer des tâches avancées d’IA et des applications gourmandes en ressources tout en restant dans un budget plus accessible.