Proton VPN : Extension de navigateur désormais gratuite pour tous les utilisateurs

Proton propose désormais son extension de navigateur Proton VPN gratuitement. Les utilisateurs du plan Proton gratuit peuvent désormais accéder à de nouveaux serveurs gratuits dans l’extension autonome, mais certaines fonctionnalités sont toujours bloquées derrière l’abonnement.

Annoncée en mars 2023, l’extension de navigateur VPN était à l’origine incluse dans les plans payants de Proton. Proton l’a lancée parce que les utilisateurs de certains pays ne peuvent pas télécharger les applications VPN de Proton là où les boutiques d’applications sont interdites.

Proton explique que cette extension « a été l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté Proton, offrant aux utilisateurs des moyens plus flexibles de protéger leur vie privée et de contourner la censure en ligne ».

La fonctionnalité vient d’être étendue aux utilisateurs de Proton gratuit. Vous pouvez télécharger l’extension sur le site officiel de Proton. Vous devrez vous connecter à votre compte Proton pour commencer à utiliser l’extension. L’extension est disponible pour les navigateurs basés sur Chromium et Firefox, y compris Google Chrome, Brave, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Vivaldi, etc. Elle s’exécute uniquement dans le navigateur, sans affecter vos autres applications.

La formule gratuite vous limite à un serveur (que l’extension sélectionne automatiquement pour vous) et à un appareil.

Une formule gratuite limitée mais très utile

Les serveurs gratuits sont situés dans cinq pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. La liste complète des serveurs et les fonctions supplémentaires telles que Secure Core et Split Tunneling sont réservées aux abonnés payants. Avec les formules payantes, vous avez accès à plus de 6 500 serveurs dans le monde entier et vous pouvez prendre en charge 10 appareils à la fois. « Les utilisateurs d’un plan payant peuvent exécuter l’extension de navigateur dans autant de navigateurs différents qu’ils le souhaitent et peuvent connecter chaque navigateur à un serveur différent avec jusqu’à dix connexions VPN simultanées », explique Proton.

Les utilisateurs d’Android qui ne souhaitent pas créer un compte Proton peuvent télécharger et utiliser l’application gratuite Proton VPN sans se connecter. L’application dédiée est également gratuite sur d’autres plateformes, à condition d’avoir un compte.