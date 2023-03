Proton VPN facilite le contournement de la censure avec des extensions pour les navigateurs

by

Proton VPN facilite le contournement de la censure et la navigation sécurisée

Les utilisateurs de l’un des meilleurs services VPN du marché disposent désormais d’un moyen plus souple pour contourner la censure et sécuriser leurs activités de navigation. Le service Proton VPN, basé en Suisse, vient de lancer une nouvelle extension de navigateur pour répondre aux besoins pressants de sa communauté.

Une plateforme VPN autonome signifie que les gens n’ont pas besoin de télécharger et d’installer les applications de bureau de Proton pour profiter du service. Bien qu’elle soit encore en version bêta à l’heure où j’écris ces lignes, les abonnés payants de Proton peuvent utiliser la nouvelle extension de navigateur Proton VPN sur tous les navigateurs Chrome et Firefox.

« L’extension de navigateur Proton VPN permettra aux gens de profiter plus facilement que jamais d’un internet sécurisé et privé et de contourner la censure », a déclaré Andy Yen, fondateur et PDG de Proton.

L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Proton, les abonnés payants peuvent désormais profiter de la protection et du pouvoir de déblocage du logiciel en quelques clics — directement depuis leur navigateur.

Comme indiqué précédemment, l’extension de navigateur de Proton est actuellement en version bêta et compatible avec tous les navigateurs Chrome et Firefox, y compris Brave et Microsoft Edge.

Plus souple non seulement à l’utilisation, mais aussi à l’installation. En effet, les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger son application VPN sous Windows ou Mac pour que leur trafic soit chiffré et leur localisation usurpée. Cela signifie que Proton VPN peut désormais être disponible également dans les pays où ses applications sont habituellement bloquées.

De réels avantages

« Notre nouvelle extension de navigateur offre aux utilisateurs davantage d’options tout en maintenant les mêmes niveaux élevés de fonctionnalité qu’ils attendent à juste titre », a déclaré Yen.

En optant pour ce nouveau canal de distribution, les gens peuvent naviguer et/ou accéder en toute sécurité à des contenus autrement géo-restreints sans que cela n’ait d’incidence sur l’ensemble de leurs activités en ligne, par exemple. Leur vitesse de connexion ne sera pas affectée. Dans le même temps, les utilisateurs pourront continuer à utiliser leur véritable adresse IP sur d’autres applications et services sans avoir à activer la fonction de tunneling partagé.

L’extension de navigateur de Proton permet également aux utilisateurs de choisir différents serveurs à la fois parmi son réseau de plus de 2 300 serveurs répartis dans plus de 65 pays, un pour chaque navigateur et jusqu’à 10 connexions simultanées. C’est un avantage pour ceux qui cherchent à naviguer à partir de plusieurs endroits distincts en même temps.

Cette initiative n’est que la dernière étape de l’engagement de Proton à lutter contre la censure en permettant des activités en ligne sécurisées et sans restriction.