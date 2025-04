Accueil » Proton Drive et Docs : Collaboration, sécurité et nouvelles fonctionnalités au rendez-vous !

Proton Drive et Docs : Collaboration, sécurité et nouvelles fonctionnalités au rendez-vous !

Proton, l’entreprise suisse reconnue pour ses services axés sur la confidentialité, a récemment annoncé des mises à jour majeures pour Proton Drive et Proton Docs, renforçant ainsi leur position en tant qu’alternatives sécurisées aux services de stockage cloud traditionnels.

Ces améliorations visent à faciliter la collaboration, améliorer la sécurité et offrir une expérience utilisateur enrichie.

Proton Drive : Collaboration améliorée et partage simplifié

Une des avancées notables est la possibilité pour les utilisateurs de Proton Drive de créer des liens partageables pour des fichiers et des dossiers, permettant aux destinataires d’y accéder sans nécessiter un compte Proton. Cette fonctionnalité simplifie le travail d’équipe en facilitant le partage d’informations avec des clients, partenaires ou collaborateurs, quel que soit le service qu’ils utilisent.

De plus, Proton Docs permet désormais aux utilisateurs de partager des documents avec des personnes n’utilisant pas les services Proton, favorisant ainsi une co-création sécurisée et la collecte de retours tout en maintenant un chiffrement robuste.

Notifications en temps réel et édition mobile

Les utilisateurs de Proton Docs recevront désormais des notifications par e-mail concernant les nouveaux commentaires, réponses et suggestions sur leurs documents. Ce système de retour en temps réel assure qu’aucune mise à jour importante n’est manquée, optimisant ainsi les flux de travail en équipe.

De plus, la disponibilité de Proton Docs sur les appareils mobiles iOS et Android permet aux utilisateurs de collaborer et de gérer leurs documents en toute sécurité depuis leurs smartphones ou tablettes, garantissant une productivité continue, même en déplacement.

Compatibilité étendue et améliorations des applications de bureau

L’application macOS de Proton Drive a été entièrement repensée, offrant une interface utilisateur améliorée et des performances accrues, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement doublées par rapport à la version précédente. Cette application, intégrée directement à la barre de menu du bureau, facilite la navigation et la surveillance de la synchronisation des fichiers, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. Les fichiers sont accessibles et modifiables directement depuis le Finder, avec une mise à jour automatique sur tous les appareils et un accès hors ligne pour assurer une productivité continue, même sans connexion Internet.

Par ailleurs, Proton Drive prend désormais en charge les appareils Windows équipés de chipsets ARM, tels que ceux présents dans les ordinateurs portables Microsoft Surface, HP et Dell. Cette extension permet à un plus grand nombre d’utilisateurs Windows de bénéficier d’une synchronisation cloud sécurisée, de sauvegardes de fichiers, d’un partage de fichiers sécurisé et d’un accès hors ligne. L’intégration avec l’Explorateur de fichiers offre une expérience familière et intuitive, tandis que l’application Windows est désormais disponible en dix langues, augmentant ainsi l’accessibilité pour un public diversifié.

Gestion optimisée du stockage et nouvelles fonctionnalités

Pour les utilisateurs Windows disposant d’un espace de stockage limité, Proton Drive introduit une nouvelle fonctionnalité cloud, permettant aux fichiers de rester dans le cloud tout en restant accessibles localement. Cette approche aide les utilisateurs à optimiser leur espace de stockage sans perdre l’accès à leurs fichiers, offrant une solution adaptée à ceux qui ont besoin d’un accès étendu aux fichiers sans disposer de l’espace physique nécessaire sur leurs appareils.

En outre, Proton Drive a introduit 6 nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour de son système d’exploitation, notamment un verrouillage enfant activable depuis l’application, des retours vocaux sur le statut du lecteur, une fonctionnalité Doodle améliorée, une gestion multi-appareils et une alarme de levée. Ces ajouts renforcent la sécurité et la convivialité du service, offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur leurs fichiers et leur confidentialité.

Tarification et engagement envers la confidentialité

Proton propose un plan gratuit offrant 5 Go de stockage, avec des options payantes pour des capacités supplémentaires. Bien que les prix puissent être légèrement supérieurs à ceux de certains concurrents, la sécurité renforcée et les mesures de confidentialité offertes par Proton justifient cet investissement. L’entreprise, basée en Suisse, est soumise à des lois strictes en matière de confidentialité, garantissant que les données des utilisateurs restent privées et protégées contre tout accès non autorisé.

En résumé, les récentes mises à jour de Proton Drive et Proton Docs positionnent ces services comme des alternatives solides et sécurisées aux solutions de stockage cloud traditionnelles, en mettant l’accent sur la confidentialité, la collaboration et une expérience utilisateur améliorée.