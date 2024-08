Gemini Live disponible sur Android : Comment accéder à l’IA conversationnelle ?

Google a enfin lancé Gemini Live, son IA conversationnelle, des mois après l’avoir teasé lors de la I/O 2024. Gemini Live n’est pas un assistant vocal traditionnel ou un chatbot d’IA de synthèse vocale, mais une IA conversationnelle fluide qui peut être interrompue et mise en pause, et vous pouvez continuer votre conversation plus tard. Il s’agit d’un concurrent direct du mode vocal avancé de OpenAI, qui n’est actuellement déployé que pour un petit nombre d’utilisateurs alpha.

Mais Google, de son côté, a devancé OpenAI en lançant Gemini Live pour tous les utilisateurs Advanced. En fait, vous pouvez vous abonner à Gemini Advanced, qui coûte 22 euros par mois, pour accéder immédiatement à Gemini Live.

Cela dit, n’oubliez pas que Gemini Live n’est actuellement accessible que sur les smartphones Android et qu’il n’est disponible qu’en anglais. Google précise que Gemini Live sera disponible sur iOS et dans d’autres langues dans les semaines à venir.

Sur ce, voici comment accéder immédiatement à Gemini Live sur les téléphones Android.

Comment obtenir Gemini Live sur les smartphones Android ?

Allez-y et abonnez-vous à Gemini Advanced à partir d’ici. Google offre actuellement un mois d’accès gratuit.

Maintenant, installez l’application Gemini (gratuite) sur votre téléphone Android et lancez-la.

Vous devriez voir un bouton de chat vocal dans le coin inférieur droit. Tapez dessus.

Vous pouvez maintenant choisir l’une des voix et commencer votre conversation avec Gemini Live.

Gardez à l’esprit que pour certains utilisateurs, Gemini Live n’est pas encore disponible, car Google déploie la fonctionnalité lentement. De plus, la possibilité d’utiliser l’appareil photo pendant les conversations Gemini Live n’est pas encore disponible. Je suppose qu’elle sera disponible à l’avenir.