iPhone 17 Air : La rumeur d’un modèle ultrafin révélée

Alors que la sortie de la gamme iPhone 16 approche, certaines sources se tournent déjà vers l’iPhone 17. La rumeur la plus intrigante concerne un modèle ultrafin, potentiellement appelé iPhone 17 Slim ou, selon les dernières fuites, iPhone 17 Air.

Cette information provient de FrontPageTech, qui affirme que le modèle plus fin de l’iPhone 17, évoqué par plusieurs sources, pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone 17 Air. Cette dénomination fait sens, Apple ayant déjà une gamme iPad Air, positionnée entre les iPads de base et les modèles Pro, connue pour sa finesse. De même, le MacBook Air est reconnu pour sa légèreté et sa minceur.

FrontPageTech a partagé des rendus du supposé design de l’iPhone 17 Air. Ces images montrent un iPhone au design familier, incluant la Dynamic Island, mais avec un châssis nettement plus fin et une seule caméra à l’arrière. Les fuites suggèrent que ce modèle utiliserait moins de titane que les versions Pro et pourrait être équipé d’un chipset A19, par opposition au A19 Pro prévu pour les iPhone 17 Pro et Pro Max.

La finesse de l’iPhone 17 Air pourrait atteindre environ 5 mm. À titre de comparaison, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus mesurent 7,8 mm d’épaisseur, tandis que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max atteignent 8,3 mm. Cela ferait de l’iPhone 17 Air un appareil nettement plus fin.

Écran et prix de l’iPhone 17 Air

Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Air disposerait d’un écran de 6,6 pouces avec une résolution de 2 740 x 1 260 pixels, ce qui le rapprocherait de la taille de l’iPhone 15 Plus (6,7 pouces et 1 290 x 2 796 pixels). Cependant, une fuite antérieure, suggérant un prix de 1 299 dollars, est contestée par FrontPageTech. Ils estiment qu’avec de telles spécifications et une désignation « Air », l’appareil devrait plutôt se situer dans la gamme moyenne en termes de prix.

Il est important de prendre ces informations avec précaution, car beaucoup relèvent de la spéculation. Si certaines spécifications, comme l’épaisseur de 5 mm, semblent plausibles, d’autres, notamment le prix, paraissent moins cohérentes. Quoi qu’il en soit, avec une sortie prévue dans plus d’un an, les détails concrets sur l’iPhone 17 Air — ou Slim — pourraient tarder à émerger.