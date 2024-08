Google Pixel 9 : Une nouvelle application météo au design minimaliste

Google prépare une surprise pour les utilisateurs de la série Pixel 9 avec une application météo exclusive. Des détails concernant cette nouvelle application et son design minimaliste ont été révélés par Android Authority, qui a partagé plusieurs captures d’écran.

La première chose qui frappe dans ces images est la simplicité de l’interface comparée à l’outil météo actuel des smartphones Pixel. L’application arbore un dégradé de couleurs du haut vers le bas, reflétant le climat local. La lecture de la température, maintenant centrée et affichée dans une police plus grande, est un des éléments principaux du nouveau design. Un détail amusant : le symbole du degré est remplacé par une icône représentant les conditions météorologiques actuelles. Par exemple, une lune croissante indique un ciel nocturne clair.

Cependant, une absence notable est celle de la mascotte grenouille météo, qui ne semble pas s’intégrer dans le nouveau thème.

Nouvelle application Météo sur Pixel 9 Application Météo actuelle

Des cartes redessinées

En défilant vers le bas, on trouve plusieurs cartes d’information redessinées, inspirées du design Material You de Google. Ces cartes, aux couleurs vives et aux bords arrondis, affichent les prévisions horaires et sur 10 jours, les niveaux d’humidité, les vitesses du vent et l’indice UV, entre autres. Selon Android Authority, ces cartes peuvent être repositionnées de manière permanente en les maintenant enfoncées puis en les déplaçant.

Nouvelle application Météo sur Pixel 9 Application Météo actuelle

En touchant une date dans la section des prévisions, une petite fenêtre s’ouvre pour afficher des relevés spécifiques, bien que ces informations ne puissent pas être ajustées. L’outil de sélection de localisation dans le menu des paramètres reste identique à celui de l’application actuelle, mais avec une mise en avant plus marquée de la météo locale.

Nouvelle application Météo sur Pixel 9 Application Météo actuelle

La température est désormais affichée de manière proéminente sur le côté droit de l’écran, remplaçant sa position précédente en bas. De plus, les animations mettant en scène la grenouille ont disparu, Google ayant probablement jugé ces éléments non essentiels dans la nouvelle présentation.

Une application Météo autonome

Le développement d’une seconde application météo pour la série Pixel 9 peut sembler redondant, étant donné que Google Horloge propose déjà des prévisions quotidiennes et que Google Recherche fournit des rapports météorologiques sur demande. Cependant, ce ne serait pas la première fois que Google lance une application doublon. Android Authority rappelle que l’entreprise a créé plusieurs applications de messagerie aux fonctionnalités similaires.

Cette nouvelle application sera une application autonome analogue à Météo sur iOS. Elle sera intégrée de manière distinctive dans le matériel Pixel plutôt que d’être une simple fonctionnalité secondaire.

Android Authority indique que l’application sera préchargée sur les smartphones Pixel 9, avec un déploiement prévu pour les modèles plus anciens ultérieurement. Il est important de noter que ces images montrent une version non finale de l’application, donc certaines fonctionnalités ou designs pourraient encore changer avant le lancement officiel.