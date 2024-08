OnePlus Open Apex Edition : Un nouveau pliable de luxe en Crimson Shadow

L’année dernière, OnePlus a fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones pliables avec le lancement de le OnePlus Open, disponible en deux versions distinctes : Emerald Dusk avec un dos en verre et Voyager Black avec un dos en cuir végétal.

Hier, la société a annoncé une nouvelle déclinaison de son smartphone pliable : le OnePlus Open Apex Edition, qui sera lancé le 7 août en couleur Crimson Shadow. Comme la version noire, cette édition présente également un dos en cuir végétal, mais avec des spécificités esthétiques supplémentaires qui la distinguent.

Le OnePlus Open Apex Edition rend hommage à l’iconique Hasselblad 503 CW 60 Years Victor Red Edition. Ce modèle se distingue par son design intemporel, intégrant du cuir végétal de qualité supérieure et un motif en diamant. Les accents orange vif sur le Slider Alert ajoutent une touche de dynamisme à l’ensemble.

La couleur est expliquée, mais pourquoi le smartphone a-t-il été baptisé Apex Edition ? Il ne s’agit certainement pas d’une nouvelle couleur à ajouter aux options Voyager Black et Emerald Dusk ? On ne sait pas encore exactement comment OnePlus a modifié le téléphone, mais certains indices laissent penser qu’il contiendra plus d’espace de stockage, de nouvelles fonctions d’édition d’images par l’IA et de nouvelles fonctions de sécurité. OnePlus parle de « plus qu’une simple mise à jour », nous nous attendons donc à quelque chose de spécial.

Le dos en cuir végétal du OnePlus Open Apex Edition présente un motif semblable à un diamant, créant une texture unique et élégante. Les accents orange vif sur le Slider Alert complètent parfaitement ce design sophistiqué. Bien que les spécifications techniques devraient être analogues à celles du OnePlus Open original, nous devrions obtenir davantage de détails sur le prix et les caractéristiques exactes lors du lancement officiel la semaine prochaine.

Un lancement le 7 août du OnePlus Open Apex Edition

Kinder Liu, Président et COO de OnePlus, a déclaré :

Le OnePlus Open est un chef-d’œuvre pliable de notre technologie la plus avancée. Depuis son lancement l’année dernière, cette série a été largement saluée par les utilisateurs du monde entier, perturbant le statu quo et transformant l’expérience des smartphones pliables. Avec le nouveau OnePlus Open Apex Edition, nous continuons de repousser les limites avec des fonctionnalités améliorées, offrant une expérience luxueuse qui incarne notre mantra « Never Settle ».

Avec cette nouvelle édition, OnePlus montre son engagement à innover et à offrir des produits de haute qualité à ses utilisateurs. Le OnePlus Open Apex Edition en Crimson Shadow promet d’ajouter une touche de luxe et de sophistication au monde des téléphones pliables. Restez à l’affût pour plus de détails lors du lancement officiel le 7 août.