Le Google Nest Learning Thermostat de 4e génération dévoilé en vidéo

Après une série de fuites, nous avons maintenant une vision claire du très attendu Google Nest Learning Thermostat de quatrième génération, grâce à une vidéo de déballage partagée précocement sur TikTok et YouTube.

L’utilisateur FranklyHonestManReviews, qui a créé ses chaînes seulement hier et refuse de nommer sa source, a réussi à se procurer le thermostat connecté dans trois coloris : argent poli, or poli et obsidienne. Il affirme que ce sont « les trois couleurs disponibles », indiquant qu’à la différence du modèle de troisième génération, le nouveau modèle ne sera pas proposé en blanc.

Le thermostat présente un profil beaucoup plus mince que le précédent modèle, avec un bord très fin (de la même couleur que le verre, la rendant difficile à discerner). On ne sait pas encore si vous pourrez tourner le bord pour changer la température, comme avec les précédents Nest Learning Thermostats, ou si l’unité dispose d’un écran tactile.

Selon l’utilisateur Twitter Arsène Lupin, le boîtier est fabriqué en acier inoxydable plutôt qu’en plastique recyclé. La monture montrée dans la vidéo de déballage n’est pas identique à celle du Nest Learning Thermostat de troisième génération, il est donc possible que vous ne puissiez pas simplement déclipser votre thermostat de troisième génération et le remplacer par le modèle de quatrième génération.

Le nouveau Nest Learning Thermostat propose une ventilation intelligente compatible avec les systèmes HVAC, ce qui pourrait avoir nécessité ce changement.

Connectivité et accessoires du Nest Learning Thermostat

Comme le note 9to5Google, le modèle de troisième génération dispose d’un connecteur USB-C plutôt que micro-USB, mais cela ne sera utilisé que pour la recharge et les diagnostics/troubleshooting.

La vidéo de déballage confirme également que le thermostat est fourni avec un capteur de température Nest de deuxième génération, qui peut être placé sur une surface plane et dispose d’un support à l’arrière pour être positionné sur un clou ou un crochet. Vous pouvez utiliser ce capteur pour identifier les points froids dans votre maison, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la chambre de bébé, qui doit être maintenue à une température sûre et constante.

FranklyHonestManReviews n’a pas encore partagé de détails sur le contenu du manuel du thermostat, mais puisqu’il l’a en main, il ne s’agit peut-être que d’une question de temps avant que ces informations ne soient divulguées.