Samsung annonce des mises à niveau matérielles majeures pour la série Galaxy S25

Si vous envisagez d’acheter un Galaxy S25, Galaxy S25+ ou un Galaxy S25 Ultra l’année prochaine, la série phare de Samsung de 2025 devrait vous offrir une expérience premium à la hauteur de vos attentes. Daniel Araujo, vice-président de l’unité d’expérience mobile de Samsung, a fait des commentaires notables hier lors de l’annonce des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise.

L’exécutif a promis que Samsung continuerait d’améliorer le matériel de sa série Galaxy S afin de s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’expériences « leader de l’industrie ». Plus précisément, Araujo a déclaré que la série phare continuerait de proposer les meilleures spécifications en matière de caméra et d’affichage.

En réponse aux rumeurs selon lesquelles Samsung développe le processeur Exynos 2500, traditionnellement utilisé pour alimenter la plupart des unités Galaxy S25 et Galaxy S25+ en dehors des États-Unis, du Canada et de la Chine, Araujo a indiqué que Samsung créait les meilleurs processeurs d’application et puces mémoire pour offrir à la gamme Galaxy S25 une expérience IA améliorée et des performances premium.

Des mises à jour matérielles significatives pour la série Galaxy S25

Araujo a souligné que Samsung avait constamment mis à niveau le matériel de la série S pour fournir des expériences de pointe à ses clients. « Nous continuerons à améliorer les expériences clés ainsi qu’à mettre à niveau le matériel pour offrir des performances de haut niveau. Pour les spécifications des caméras et des écrans en particulier, où nous avons été leaders, le S25 au lancement disposera de mises à niveau de premier ordre. Nous préparons également les meilleurs processeurs et mémoires de l’industrie pour booster les performances de l’IA et offrir une expérience globale premium », a déclaré Daniel Araujo.

Bien qu’Araujo n’ait pas mentionné les spécifications spécifiques de certains composants améliorés, il est spéculé que la caméra téléobjectif secondaire de 10 mégapixels avec zoom optique 3x du Galaxy S24 Ultra sera remplacée par une caméra téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x. Étant donné que cela fait plusieurs années que les modèles de base Galaxy S et Galaxy S+ n’ont pas vu de mises à jour substantielles de la caméra, les commentaires de l’exécutif pourraient aller au-delà du dernier modèle Ultra.

Sécurité et intégration des données personnelles

Outre les améliorations matérielles, Araujo a également commenté l’engagement de Samsung à garantir la sécurité des données personnelles importantes des utilisateurs sur leurs appareils. Il a évoqué la capacité des produits Samsung à interagir de manière fluide pour offrir des « conversations et expériences naturelles à travers nos appareils ». Étant donné la diversité des appareils que Samsung fabrique pour la maison, l’entreprise semble prête à établir des partenariats et des collaborations qui peuvent propulser l’IA dans des directions nouvelles et inattendues.

« Combinée à la technologie IA embarquée, comme celle de la série Galaxy S24 de Samsung, la technologie du graphe de connaissances personnel facilite des expériences utilisateur hyper-personnalisées tout en garantissant que les données personnelles sensibles restent sécurisées sur l’appareil. Cela sera applicable à tous les produits de Samsung, allant au-delà des simples appareils mobiles pour inclure les télévisions et les appareils électroménagers », a ajouté Daniel Araujo.

L’avenir de l’IA chez Samsung

Il sera intéressant de voir comment Samsung utilisera l’IA pour permettre des conversations entre votre téléphone et votre machine à laver, votre télévision ou votre sèche-linge. Nous ignorons encore toutes les façons dont l’IA nous permettra d’avoir nos appareils ménagers qui fonctionnent ensemble de manière plus rapide et plus fluide.

L’année 2025 promet d’être riche en innovations pour Samsung avec sa série Galaxy S25. Entre les améliorations matérielles significatives et l’intégration poussée de l’IA, les utilisateurs peuvent s’attendre à des expériences encore plus personnalisées et sécurisées. Reste à voir comment ces avancées se concrétiseront dans notre quotidien et comment Samsung continuera à repousser les limites de la technologie mobile et domestique.