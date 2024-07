Samsung Galaxy S25 Ultra : Le retour des 16 Go de RAM

Avec le lancement prochain du Galaxy S25 Ultra, Samsung pourrait à nouveau proposer un Galaxy S25 Ultra équipé d’une mémoire vive impressionnante de 16 Go. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce changement, notamment la mise à jour de One UI 7 ou encore les améliorations de Galaxy AI, qui nécessiteraient davantage de RAM pour fonctionner de manière fluide.

En tant que grand producteur de mémoire, Samsung bénéficie de la baisse des prix de la mémoire, ce qui pourrait l’inciter à impressionner ses fans et à les orienter vers l’achat du Galaxy S25 Ultra, plutôt que de ses modèles plus petits de la série S25. La dernière fois que Samsung a offert 16 Go de RAM sur un smartphone remonte au Galaxy S21 Ultra, qui était également accompagné d’un stockage impressionnant de 1 To. Il est donc probable que nous assistions à une combinaison similaire avec le S25 Ultra.

De son côté, Apple prévoit d’augmenter la mémoire vive de ses prochains modèles d’iPhone 16, car les 6 Go de RAM de l’iPhone 15 ne suffisent plus pour les calculs en TFLOPS nécessaires à la suite Apple Intelligence. Cette contrainte de mémoire est la principale raison pour laquelle Apple Intelligence ne peut fonctionner que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui disposent de 8 Go de RAM.

Cependant, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait maintenir ce minimum pour l’iPhone 16 Pro Max afin de préserver ses marges bénéficiaires. Cette année, nous pourrions donc voir une uniformité de la mémoire vive à travers toute la série iPhone 16, une première forcée pour Apple, qui tend à fragmenter ses modèles d’iPhone de plus en plus avec chaque génération.

Une compétition serrée

Le Galaxy S25 Ultra est désormais attendu avec le double de la mémoire vive de l’iPhone 16 Pro Max. Avec One UI 7 basé sur Android 15, l’expérience utilisateur devrait être exceptionnellement fluide, même si cela pourrait entraîner une augmentation du prix du téléphone.

Le retour à une RAM de 16 Go sur le Galaxy S25 Ultra marque un tournant stratégique pour Samsung, en exploitant à la fois les tendances du marché de la mémoire et les attentes croissantes des consommateurs en matière de performance et de capacité. Face à une concurrence féroce avec Apple, Samsung semble prêt à reprendre la tête en matière d’innovation technologique et d’expérience utilisateur.

Avec ces évolutions, Samsung se positionne pour offrir une expérience utilisateur haut de gamme, tout en répondant aux exigences croissantes des applications et des fonctionnalités modernes.