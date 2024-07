Microsoft Outlook Mobile : Un nouvel éditeur de contacts révolutionnaire

Microsoft a récemment annoncé l’introduction d’un tout nouvel éditeur de contacts pour les utilisateurs d’Outlook Mobile, intégrant une gamme de fonctionnalités développées en fonction des retours des utilisateurs. Conçu pour améliorer l’expérience de gestion des contacts sur les plateformes mobiles iOS et Android, cet éditeur vise à remplacer les éditeurs natifs des appareils utilisés dans Outlook Mobile.

Le nouvel éditeur de contacts permet aux utilisateurs d’ajouter et de modifier facilement leurs contacts. Cette nouvelle interface remplacera les éditeurs natifs précédemment utilisés sur les appareils Android et iOS dans Outlook Mobile.

: Microsoft a pris en compte les préoccupations des utilisateurs concernant la conformité aux politiques Intune de Microsoft pour la gestion des contacts. Désormais, les utilisateurs peuvent gérer efficacement leurs contacts dans Outlook Mobile tout en respectant les politiques de sécurité et de conformité d’Intune. Cohérence : L’éditeur de contacts offre une expérience uniforme sur les plateformes iOS et Android, ainsi que sur Outlook.com et la nouvelle application Outlook pour Windows. Cela permet une gestion des contacts homogène, quel que soit l’appareil utilisé.

: L’éditeur de contacts offre une expérience uniforme sur les plateformes iOS et Android, ainsi que sur Outlook.com et la nouvelle application Outlook pour Windows. Cela permet une gestion des contacts homogène, quel que soit l’appareil utilisé. Organisation facile : Les catégories offrent une manière flexible de trier les contacts. Semblables à des balises, elles permettent de regrouper les contacts en clusters significatifs, facilitant ainsi leur gestion et leur recherche.

Accessibilité et utilisation de l’éditeur de Outlook Mobile

Pour accéder au nouvel éditeur de contacts, les utilisateurs doivent d’abord mettre à jour leur application Outlook Mobile. Ensuite, plusieurs chemins sont possibles :

Depuis l’onglet Contacts : Cliquez sur « Applications » dans le panneau inférieur, naviguez vers l’onglet Contacts, puis cliquez sur « Nouveau contact ».

Depuis l’onglet Flux : Accédez à l’onglet Flux à partir du panneau inférieur et cliquez sur « Créer+ ». Vous pouvez également ajouter ou modifier des contacts directement depuis une carte de visite en sélectionnant « Ajouter aux contacts » ou « Modifier le contact ».

Scannez une Carte de visite (Android uniquement) : Les utilisateurs Android peuvent également accéder à l’onglet Flux, cliquer sur « Créer+ » et choisir « Scanner une carte de visite ». Les détails de la carte apparaîtront automatiquement pré-remplis dans l’éditeur. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur iOS.

Accessibilité des contacts existants

Selon Microsoft, tous les contacts créés à l’aide des éditeurs natifs précédents resteront accessibles pour consultation et modification dans les plateformes mobiles et Web d’Outlook.

Avec ce nouvel éditeur de contacts, Microsoft améliore considérablement l’expérience utilisateur sur Outlook Mobile. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une gestion des contacts plus sécurisée, cohérente et facile à organiser, répondant ainsi aux besoins croissants de conformité et de praticité dans la gestion des informations de contact.