Voici ce que pourrait être la gamme de couleurs de l’iPhone 16

Tous les yeux sont rivés sur ce que Google fera avec la série Pixel 9 à la mi-août, mais les fans d’Apple sont plus intéressés par ce qu’Apple fera avec le lancement de l’iPhone 16, vraisemblablement en septembre 2024. Nous avons vu beaucoup d’unités factices et de rendus de ce à quoi l’iPhone 16 pourrait ressembler. Grâce à une nouvelle fuite, nous avons une meilleure idée du design final et des couleurs qui pourraient accompagner l’iPhone 16, sauf pour les modèles Pro.

En mai 2023, les premières rumeurs ont émergé concernant un changement significatif pour les caméras arrière de la série iPhone 16. Selon ces rumeurs, pour la première fois depuis la sortie de l’iPhone 12 en 2020, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus de 2024 auront leurs deux caméras arrière montées verticalement plutôt qu’en diagonale. Apple apporterait ce changement pour faciliter l’enregistrement de photos et de vidéos en 3D, également connues sous le nom de photos et vidéos spatiales. Sur le Vision Pro, elles apparaissent en 3D tandis qu’elles sont en 2D sur d’autres appareils.

Avec cette nouvelle disposition des caméras pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, tous les modèles de l’iPhone 16 pourront capturer des images et vidéos spatiales pour le Vision Pro, tout comme les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les unités factices de l’iPhone 16 obtenues par Sonny Dickson confirment ce changement imminent.

De plus, les unités factices de Dickson montrent les options de couleur pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus : Bleu, Jaune, Rose, Vert et Noir. Cela correspond presque aux prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International, sauf que Kuo prévoit que les modèles non-Pro de l’iPhone 16 seront proposés en Blanc au lieu du Jaune.

À titre de référence, l’iPhone 15, visible ci-dessous, est actuellement disponible dans toutes ses couleurs, avec des teintes pastel et une finition mate qui lui confère un aspect plus discret et givré. Les unités factices de l’iPhone 16 arborent des couleurs plus saturées et plus vives, et la finition est vive et brillante.

Spécifications techniques de l’iPhone 16

L’iPhone 16 sera doté d’un écran OLED de 6,1 pouces et l’iPhone 16 Plus d’un écran OLED de 6,7 pouces. Les deux modèles seront équipés du processeur Apple A18 avec 8 Go de RAM, la quantité minimale requise pour supporter Apple Intelligence. Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront des écrans OLED plus grands respectivement de 6,3 pouces et 6,9 pouces. Ces smartphones seront équipés du processeur A18 Pro, construit avec le nœud de processus 3 nm de deuxième génération de TSMC (N3E) et disposeront également de 8 Go de RAM. L’iPhone 16 Pro rejoindra l’iPhone 16 Pro Max avec un zoom périscope Tetraprism offrant un zoom optique 5x.

La série iPhone 16 devrait introduire un nouveau bouton de capture qui pourra être glissé pour zoomer ou dézoomer. Il servira également de déclencheur pour prendre une photo ou démarrer et arrêter l’enregistrement vidéo. Les smartphones devraient être officiellement présentés début septembre 2024.