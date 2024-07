iPhone 16 Pro : Nouvelle couleur rose et améliorations du Face ID

Les rumeurs fusent autour de la prochaine gamme d’iPhone 16, promettant des nouveautés captivantes. Parmi les informations les plus récentes, il semblerait que l’iPhone 16 Pro sera disponible dans une nouvelle teinte « Rose ». Toutefois, une autre rumeur indique que le successeur de l’iPhone 15 Pro pourrait offrir une option « Or rose ».

Selon une rumeur provenant de Chine, relayée par l’informateur de Weibo OvO Baby Sauce OvO, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pourraient arborer une nouvelle couleur « Rose ». Cette information, également soutenue par l’analyste Ming-Chi Kuo, marque une rupture avec l’ancien « Or rose » proposé en 2015. Kuo suggère en outre que l’option Bleu titane actuelle pourrait être remplacée par ce captivant coloris « Rose », en accord avec une précédente fuite.

Pour les modèles standard, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus devraient conserver une palette plus traditionnelle. Selon MacRumors, ces modèles seraient disponibles en noir, vert, rose, bleu et blanc, remplaçant ainsi le jaune de l’iPhone 15, avec le blanc comme nouvel ajout.

Modifications de Face ID : Rumeurs sur l’iPhone 16

Une autre rumeur intrigante suggère de potentielles modifications du design du Face ID sur l’iPhone 16. Bien que les détails soient encore flous, ce développement aurait un impact sur les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Un rapport indique qu’un fournisseur clé des composants du capteur Face ID pourrait fermer en raison de l’arrêt de ses services par Apple, conséquence de ces changements de conception.

Bien que les détails sur le remaniement du Face ID soient rares, il est important de noter que ces changements pourraient être des ajustements internes sans impact sur l’expérience utilisateur. De plus, Apple travaillerait sur une technologie de Face ID sous l’écran pour les futurs iPhone, mais cette fonctionnalité futuriste ne devrait pas voir le jour avant l’année prochaine au plus tôt.

Un design familier avec une touche de nouveauté pour les iPhone 16 Pro

La gamme d’iPhone 16 devrait conserver le design principal de la série iPhone 15. Cependant, les modèles Pro pourraient arborer des écrans légèrement plus grands. Toute la gamme pourrait également intégrer un nouveau bouton de capture, améliorant potentiellement l’expérience de la caméra.

Une caméra téléphoto 5x sera l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone 16 Pro. Cette fonctionnalité permettrait des zooms de haute qualité, améliorant considérablement la capacité de prise de vue à distance.

Ces rumeurs brossent le portrait d’une gamme d’iPhone 16 offrant des options de couleurs excitantes pour les modèles Pro, tout en introduisant des changements subtils, mais significatifs au système Face ID. Alors qu’Apple se prépare pour l’annonce de l’iPhone 16 en septembre, attendez-vous à ce que d’autres détails émergent, consolidant les caractéristiques et les fonctionnalités de cette nouvelle génération d’iPhone.