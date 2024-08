iOS 18 : Apple Music utilise l’IA pour créer des oeuvres d’art personnalisées pour vos playlists

Apple intensifie ses efforts pour intégrer l’intelligence artificielle dans ses applications avec iOS 18, en introduisant des fonctionnalités innovantes dans Apple Music.

Dans la dernière version bêta d’iOS 18, Apple dévoile une nouvelle fonctionnalité qui témoigne de la profondeur de son engagement envers une suite d’applications et de fonctionnalités assistées par l’intelligence artificielle.

Revenons en arrière à iOS 17, lorsque Apple a été contraint de permettre l’utilisation d’applications par défaut tierces et même d’App Stores tiers, du moins en Europe. Cette ouverture a entraîné des changements significatifs dans les applications par défaut.

Par exemple, Apple Music a introduit la possibilité de marquer des chansons, albums et playlists comme favoris, accompagnée d’un filtre pour afficher uniquement ces favoris. De plus, les playlists pouvaient être visuellement personnalisées avec une galerie d’œuvres d’art via l’option Éditer dans le menu des options de playlist.

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18

Avec iOS 18, Apple va encore plus loin en matière de personnalisation et d’intelligence artificielle. La dernière version de son système d’exploitation mobile met l’accent sur Apple Intelligence, l’équivalent d’Apple aux solutions d’IA comme Google Gemini et OpenAI ChatGPT.

Les chaînes de code d’iOS 18 beta 4, découvertes par 9to5Mac, suggèrent une intégration entre Apple Music et Apple Intelligence. Apple prévoit d’utiliser la puissance de sa fonction Image Playground assistée par l’IA pour créer des œuvres d’art personnalisées pour les playlists.

Au lieu de simplement sélectionner une image dans une bibliothèque prédéfinie en appuyant sur l’option Éditer dans le menu en pointillé d’une playlist, il y aura désormais un bouton Créer une Image. Apple Intelligence se chargera alors de choisir l’ambiance et les préférences de l’utilisateur pour proposer quelques suggestions d’œuvres d’art parmi lesquelles choisir.

L’impact à venir

Il reste à voir quand ces images de playlist générées par l’IA arriveront sur les iPhone, car toutes les options d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles dès le lancement officiel d’iOS 18.