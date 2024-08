Google Home introduit la détection d’état de porte de garage alimentée par l’IA

Lorsque l’on pense à « Google hardware » ces jours-ci, tout le monde pense immédiatement au lancement du Pixel 9 prévu le mois prochain. Mais Google ne se limite pas à ses smartphones (et wearables). Plus tôt dans la semaine, nous avons vu des indices sur ce qui pourrait être du nouveau matériel pour le Nest Learning Thermostat et le capteur de température.

Aujourd’hui, nous avons d’autres nouvelles sur la maison connectée : Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les caméras Nest dans l’application Google Home.

Vous vous demandez souvent si votre porte de garage est fermée ? Le faisceau s’est-il déclenché accidentellement pendant que vous partiez et vous ne vous êtes pas rendu compte qu’elle était encore ouverte ? Des enfants irresponsables oublient de la fermer derrière eux ? Vous avez de la chance, car Google introduit la détection de l’état de la porte de garage alimentée par l’IA dans l’application Google Home.

Cette fonctionnalité a été lancée l’automne dernier dans le cadre du programme Public Preview de l’application et, après des mois de tests, elle est enfin disponible dans la version principale. Vous aurez besoin d’une caméra Nest compatible, connectée à une source d’alimentation filaire, avec une vue dégagée de votre porte de garage — de l’intérieur ou de l’extérieur.

Une fois configurée, vous pourrez recevoir des notifications et voir des clips vidéo lorsque votre porte de garage s’ouvre, se ferme ou reste ouverte pendant la durée que vous avez définie comme seuil. Vous devez être abonné payant à Nest Aware aux États-Unis ou au Canada pour bénéficier de ce nouveau support.

Support de la sonnette Nest dans l’application Google Home

Parlant du Public Preview, Google a quelque chose de nouveau qu’il est prêt à tester pour les utilisateurs prêts à aider : le support pour la sonnette Nest originale filaire (anciennement Nest Hello) dans l’application Home.

Google améliore lentement l’application Home avec de robustes outils de gestion et de chronologie pour les caméras Nest. Au lieu de simplement visualiser un flux en direct, les caméras transférées de l’application Nest à Home bénéficient de l’expérience d’historique de caméra mise à jour de Home. Bien que certaines fonctionnalités, comme le partage de flux en direct, restent exclusives à l’application Nest, vous pouvez toujours déplacer votre caméra vers Home — même si c’est un peu ennuyeux de ne pas pouvoir la configurer sur les deux applications en même temps. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, commencez par vous inscrire au Public Preview et attendez-vous à ce que le support de la sonnette Nest arrive dans les prochaines semaines.

Google continue d’innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour ses appareils de maison connectée.